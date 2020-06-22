Эксперты оценили ситуацию на границе Индии и Китая

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Столкновения Столкновения Индии Китая в пограничных частях союзной территории Ладакх (ранее входила в состав индийского штата Джамму и Кашмир) носят локальный характер и с высокой вероятностью не перерастут в масштабное вооруженное противостояние, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. По их мнению, в таком конфликте не заинтересована ни одна серьезная политическая сила как внутри Индии, так и Китая, тем более, что обе страны являются обладательницами ядерного оружия.

Новый виток напряженности между двумя странами начался после стычки вечером 15 июня военных Индии и Китая в долине Галван. По данным индийских военных источников, огнестрельное оружие в ходе столкновений не применялось. Согласно последним данным, погибли не менее 20 индийских военнослужащих, 76 получили ранения. По информации Нью-Дели, в столкновениях были убиты и ранены порядка 45 солдат КНР.

Никто не заинтересован

Как напомнил бывший посол РФ в Индии, генерал армии Вячеслав Трубников, столкновения между Индией и Китаем в спорной зоне носят перманентный характер и, как правило, разрешаются путем переговоров "на месте" на уровне командиров пограничных служб. Нынешнее обострение, полагает бывший дипломат, не может служить интересам ни одной, ни другой стороны.

"То, что такие стычки переросли в потери, я думаю, ни ту, ни другую сторону устраивать не может. Сегодня не то время, когда Китай или какая-то другая страна хотели бы использовать силу для урегулирования вопроса, который десятилетиями остается неурегулированным. В данном случае – пограничная проблема", - заявил Трубников РИА Новости.

С этой точкой зрения согласна и руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. Она выразила уверенность, что ни премьер-министр Индии Нарендра Моди , ни председатель КНР Си Цзиньпин не могли лично санкционировать подобные инциденты.

"Речь идет о крупнейших мировых державах – ядерных державах, обладающих крупнейшими в мире армиями. Вместе с тем, мы говорим о рукопашных боях, о том, что в боях применялось не огнестрельное оружие, а палки с гвоздями", - отметила эксперт.

Шаумян выразила уверенность, что никакие серьезные политические силы, включая руководства двух соседствующих стран, не заинтересованы в том, чтобы на основе недавнего инцидента разразилось более широкое вооруженное противостояние.

Посредникам - нет

В целом, эксперты высоко оценили сдержанность, которую проявили руководители Индии и Китая на фоне обострения в Ладакхе, учитывая, что оба государства имеют значительные запасы ядерного оружия. Как напомнил Вячеслав Трубников, "никто и никогда за всю историю противостояния в пограничных вопросах не использовал наличие ядерного оружия даже в качестве мелкого шантажа".

"Это, безусловно, делает честь двум политическим руководителям этих стран. Конечно, и там, и там есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые сегодня существуют, в том числе как следствие пандемии коронавируса. Но я думаю, что та проблема, которая сегодня обострилась (между Индией и Китаем - ред.), вполне поддается решению", - сказал бывший российский дипломат.

Оценивая возможность посредничества третьих стран в урегулировании спора между двумя крупнейшими игроками, экс-посол напомнил, что принципиальной позицией как Нью-Дели , так и Пекина является решение двухсторонних вопросов без вмешательства извне.

"Таким образом, посредничество полностью исключается и Китаем, и Индией. Я думаю, что такие предложения основаны либо на полном непонимании политики двух соседствующих государств, либо имеют целью дополнить и обострить это противостояние", - предположил Трубников, с версией которого согласилась и Татьяна Шаумян.