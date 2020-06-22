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Путину показали архив с данными о фронтовиках и тружениках тыла
Президент России Владимир Путин в ходе посещения подмосковного музейного комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" ознакомился с виртуальным фотоархивом, в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:34
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РИА Новости
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патриот, ленинград, владимир путин, москва, общество

Путину показали архив с данными о фронтовиках и тружениках тыла

15:00 22.06.2020 (обновлено: 18:34 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции музейного комплекса "Дорога памяти" в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции музейного комплекса Дорога памяти в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения подмосковного музейного комплекса "Дорога памяти" в парке "Патриот" ознакомился с виртуальным фотоархивом, в котором хранится информация о десятках миллионов фронтовиков, тружеников тыла и блокадников.
Галерея "Дорога памяти" - это исторический мультимедийный комплекс, возведенный вокруг главного храма Вооруженных сил. Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной Армии в годы Великой Отечественной войны держали оборону Москвы. Протяженность галереи - 1418 метров, по числу дней войны. Главный элемент этого комплекса - фотогалерея "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла. Этот виртуальный архив включает в себя более 30 миллионов имен и постоянно пополняется новыми сведениями и фотографиями.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 во дворце спорта Мегаспорт в Москве. 6 декабря 2017
6 декабря 2017, 15:24
Путин рассказал, как его отец добровольцем ушел на фронт в 1941 году
Кадры того, как главе государства демонстрируют работу архива, открыв фотографию и биографию его отца-фронтовика, Владимира Спиридоновича Путина, были показаны в эфире телеканала "Россия 1".
Портрет отца, до Великой Отечественной войны служившего на подводном флоте, хранится в рабочем кабинете Путина. Также глава государства с портретом Владимира Спиридоновича принимает участие в шествиях Бессмертного полка.
Владимир Путин в главном храме Вооруженных сил
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
1 из 11

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

Президент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил
2 из 11

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
3 из 11

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

Триптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
4 из 11

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
5 из 11

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил
6 из 11

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

Президент РФ Владимир Путин оставляет запись в книге почетных посетителей во время посещения главного храма Вооружённых Сил
7 из 11

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

Ворота главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
8 из 11

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей
9 из 11

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
10 из 11

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова)
11 из 11

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 11

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 11

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 11

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 11

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 11

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 11

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 11

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 11

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 11

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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ПатриотЛенинградВладимир ПутинМоскваОбщество
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