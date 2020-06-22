Матвиенко оценила введение льгот для школьников на проезд в купе

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Введение правительством льгот для учащихся на проезд в купейных вагонах поездов позволит школьникам с комфортом путешествовать по стране, считает спикер Совфеда Введение правительством льгот для учащихся на проезд в купейных вагонах поездов позволит школьникам с комфортом путешествовать по стране, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Правительство РФ ранее утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.

Сенатор пояснила, что компания РЖД на некоторых направлениях заменила плацкартные вагоны на двухэтажные купейные. Это новый тип вагонов, на них не распространялось субсидирование билетов для школьников в учебный период. Регион обратился к сенаторам за помощью.

"Очень хорошо, что решение правительства принято и принято так оперативно. Здесь уже виден определенный стиль работы. За это спасибо правительству и лично Михаилу Владимировичу Мишустину ", - сказала Матвиенко.

По словам законодателя, это "реальная поддержка школьного туризма". "Больше детей смогут знакомиться с российскими достопримечательностями, смогут путешествовать по стране с комфортом. Это много значит, особенно с учетом наших расстояний", - отметила она.