https://ria.ru/20200622/1573301690.html
Матвиенко оценила введение льгот для школьников на проезд в купе
Введение правительством льгот для учащихся на проезд в купейных вагонах поездов позволит школьникам с комфортом путешествовать по стране, считает спикер Совфеда РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:13
2020-06-22T14:13
олег белозеров
михаил мишустин
валентина матвиенко
совет федерации рф
ржд
республика карелия
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег белозеров, михаил мишустин, валентина матвиенко, совет федерации рф, ржд, республика карелия, общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Введение правительством льгот для учащихся на проезд в купейных вагонах поездов позволит школьникам с комфортом путешествовать по стране, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
Правительство РФ ранее утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.
"В феврале на пленарном заседании, в котором участвовал глава РЖД Олег Белозеров
, такая инициатива была озвучена. Она поступила в Совет Федерации
от главы Республики Карелия
, где столкнулись с проблемой", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.
Сенатор пояснила, что компания РЖД на некоторых направлениях заменила плацкартные вагоны на двухэтажные купейные. Это новый тип вагонов, на них не распространялось субсидирование билетов для школьников в учебный период. Регион обратился к сенаторам за помощью.
"Очень хорошо, что решение правительства принято и принято так оперативно. Здесь уже виден определенный стиль работы. За это спасибо правительству и лично Михаилу Владимировичу Мишустину
", - сказала Матвиенко.
По словам законодателя, это "реальная поддержка школьного туризма". "Больше детей смогут знакомиться с российскими достопримечательностями, смогут путешествовать по стране с комфортом. Это много значит, особенно с учетом наших расстояний", - отметила она.
Матвиенко подчеркнула, что выделение средств из бюджета на детские билеты в нынешний непростой период в очередной раз показывает, что забота о детях – главный приоритет.