Саммит ЕС-Китай проходит в режиме видеоконференции

БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводят в понедельник видеоконференцию с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином, говорится в сообщении Совета ЕС.
"Сегодняшний саммит ЕС-Китай дает столь необходимую возможность продвинуться вперед по все аспектам нашего сотрудничества", - написала в Twitter фон дер Ляйен. По ее словам, на саммите обсуждаются вопросы торгового сотрудничества, изменения климата, цифровизации, борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также права человека и внешняя политика.
Видеоконференция проходит на фоне опасений ЕС из-за законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В минувшую пятницу депутаты Европейского парламента осудили намерение Китая принять закон по безопасности Гонконга и рекомендовали ЕС подать иск в Международный суд ООН в случае, если этот закон будет применен.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В Вашингтоне считают, что законопроект направлен на ликвидацию высокой автономии Гонконга. Президент Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга.
Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.