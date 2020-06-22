СК рассказал о задержании подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

"Злоумышленник уже допрошен в качестве подозреваемого. Подготовлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время Васильев будет этапирован в Волгоград", - добавляется в сообщении.