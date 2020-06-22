СК рассказал о задержании подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего студента в Волгограде был задержан в такси, на котором мужчина направлялся заграницу, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского университета из Азербайджана. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в гостях, на него напали, когда он возвращался в студенческое общежитие. От многочисленных ножевых ранений молодой человек скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ранее СК сообщал, что в субботу удалось установить личность подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний житель Волгограда, он был объявлен в федеральный розыск.
"Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный житель Волгограда Виталий Васильев, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск, а спустя сутки задержан в городе Смоленске, куда из Волгограда сразу же выехала следственно-оперативная группа для проведения с его участием следственных действий. Фигурант преступления был задержан в такси, на котором в этот момент уже направлялся за пределы территории РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователям понадобилась неделя, чтобы установить все обстоятельства убийства несовершеннолетнего. За неделю следователи опросили свыше 50 свидетелей, провели более 20 обысковых мероприятий, назначили 10 судебных экспертиз и изучили записи с камер наружного наблюдения, установленных на 50 точках в трех районах областного центра.
"Злоумышленник уже допрошен в качестве подозреваемого. Подготовлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время Васильев будет этапирован в Волгоград", - добавляется в сообщении.