В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 21 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве иностранного 17-летнего студента в Волгограде задержан в Смоленске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского университета из Азербайджана. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в гостях, на него напали, когда он возвращался в студенческое общежитие. От многочисленных ножевых ранений молодой человек скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ранее СК сообщал, что в субботу удалось установить личность подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний житель Волгограда, он был объявлен в федеральный розыск.
"Подозреваемый в убийстве иностранного студента задержан в Смоленске. Туда выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован в Волгоград", - сообщили РИА Новости в ведомстве.