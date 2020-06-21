В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

"Подозреваемый в убийстве иностранного студента задержан в Смоленске. Туда выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован в Волгоград", - сообщили РИА Новости в ведомстве.