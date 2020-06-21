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В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве студента в Волгограде
Подозреваемый в убийстве иностранного 17-летнего студента в Волгограде задержан в Смоленске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:29
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
смоленск
азербайджан
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, смоленск, азербайджан, происшествия

В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

13:29 21.06.2020
12015
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота полиции
Работа полиции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 21 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве иностранного 17-летнего студента в Волгограде задержан в Смоленске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского университета из Азербайджана. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в гостях, на него напали, когда он возвращался в студенческое общежитие. От многочисленных ножевых ранений молодой человек скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ранее СК сообщал, что в субботу удалось установить личность подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний житель Волгограда, он был объявлен в федеральный розыск.
Панорама Волгограда
15 июня, 10:21
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"Подозреваемый в убийстве иностранного студента задержан в Смоленске. Туда выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован в Волгоград", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьСмоленскАзербайджанПроисшествия
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