В Южной Корее оценили ситуацию в регионе

Ранее в понедельник также стало известно, что Северная Корея начала повторно устанавливать на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе Пханмунчжомской декларации, подписанной лидерами Севера и Юга 27 апреля 2018 года.