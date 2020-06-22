В Южной Корее оценили ситуацию в регионе

ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Подрыв межкорейского офиса связи в Кэсоне не является нарушением положений соглашения между Южной Кореей и КНДР о снижении военной напряженности в регионе, так как не имеет к нему отношения, заявил в понедельник глава южнокорейского министерства обороны Чон Гён Ду.
"Это (подрыв офиса связи – ред.) не имеет ничего общего с соглашением от 19 сентября. Соглашение затрагивает различные меры по предотвращению прямых и случайных военных конфликтов и не имеет никакого отношения к межкорейскому офису связи", - цитирует агентство Ренхап слова министра.
Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось".
Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.
Ранее в понедельник также стало известно, что Северная Корея начала повторно устанавливать на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе Пханмунчжомской декларации, подписанной лидерами Севера и Юга 27 апреля 2018 года.