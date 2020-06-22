Мишустин оценил ситуацию с финансированием горячего питания школьников

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На бесплатное горячее питание школьникам начальных классов в этом году в федеральном бюджете предусмотрено почти 22 миллиарда рублей, на следующий - свыше 43 миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ На бесплатное горячее питание школьникам начальных классов в этом году в федеральном бюджете предусмотрено почти 22 миллиарда рублей, на следующий - свыше 43 миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин

"По предложению президента, с этого учебного года в школах вводится бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Подписано постановление правительства, которое позволит софинансировать из федерального бюджета региональные расходы на эти цели", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что раньше это была обязанность исключительно регионов и муниципалитетов.

"Необходимо, чтобы у всех учеников с 1 по 4 классы была такая возможность независимо от социального статуса. Мы уже заложили средства в федеральном бюджете, чтобы ежедневно для каждого ученика начальных классов было организовано горячее питание. На этот год предусмотрено почти 22 миллиарда рублей, на следующий - свыше 43 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.