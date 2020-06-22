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Мишустин оценил ситуацию с финансированием горячего питания школьников
На бесплатное горячее питание школьникам начальных классов в этом году в федеральном бюджете предусмотрено почти 22 миллиарда рублей, на следующий - свыше 43... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:21
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353
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Мишустин оценил ситуацию с финансированием горячего питания школьников

12:17 22.06.2020 (обновлено: 12:21 22.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. На бесплатное горячее питание школьникам начальных классов в этом году в федеральном бюджете предусмотрено почти 22 миллиарда рублей, на следующий - свыше 43 миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"По предложению президента, с этого учебного года в школах вводится бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Подписано постановление правительства, которое позволит софинансировать из федерального бюджета региональные расходы на эти цели", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Он отметил, что раньше это была обязанность исключительно регионов и муниципалитетов.
"Необходимо, чтобы у всех учеников с 1 по 4 классы была такая возможность независимо от социального статуса. Мы уже заложили средства в федеральном бюджете, чтобы ежедневно для каждого ученика начальных классов было организовано горячее питание. На этот год предусмотрено почти 22 миллиарда рублей, на следующий - свыше 43 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
Премьер добавил, что при этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.
Школьное питание
9 июня, 15:22
Роспотребнадзор разработал рекомендации по горячему питанию школьников
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