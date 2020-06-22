Почта России объяснила, почему женщине в Петербурге выдали пенсию мелочью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Жительница Петербурга, которой при получении пенсии выдали около 5 тысяч рублей мелочью, не хотела ждать, пока в кассу принесут крупные купюры, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы УФПС по Ленинградской области. Жительница Петербурга, которой при получении пенсии выдали около 5 тысяч рублей мелочью, не хотела ждать, пока в кассу принесут крупные купюры, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы УФПС по Санкт-Петербургу

Ранее ряд региональных СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в почтовом отделении на улице Димитрова женщине выдали около 5 тысяч рублей пенсии 50-рублевыми купюрами и примерно такую же сумму – монетами достоинством 1-10 рублей.

"Клиентка обратилась в отделение почтовой связи рано утром. На тот момент у оператора в кассе не было купюр крупного номинала. Клиентке предложили немного подождать, когда в кассе появятся крупные купюры, либо получить выплату имеющимися купюрами. Она самостоятельно выбрала второй вариант", - рассказала представитель городского управления почтовой связи.