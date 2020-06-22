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Почта России объяснила, почему женщине в Петербурге выдали пенсию мелочью
Жительница Петербурга, которой при получении пенсии выдали около 5 тысяч рублей мелочью, не хотела ждать, пока в кассу принесут крупные купюры, сообщила РИА... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:09
санкт-петербург
общество
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санкт-петербург
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
санкт-петербург, общество

Почта России объяснила, почему женщине в Петербурге выдали пенсию мелочью

12:09 22.06.2020
2822
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Жительница Петербурга, которой при получении пенсии выдали около 5 тысяч рублей мелочью, не хотела ждать, пока в кассу принесут крупные купюры, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы УФПС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее ряд региональных СМИ и Telegram-каналов сообщили, что в почтовом отделении на улице Димитрова женщине выдали около 5 тысяч рублей пенсии 50-рублевыми купюрами и примерно такую же сумму – монетами достоинством 1-10 рублей.
Рублевые монеты. Архивное фото
10 октября 2018, 11:26
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"Клиентка обратилась в отделение почтовой связи рано утром. На тот момент у оператора в кассе не было купюр крупного номинала. Клиентке предложили немного подождать, когда в кассе появятся крупные купюры, либо получить выплату имеющимися купюрами. Она самостоятельно выбрала второй вариант", - рассказала представитель городского управления почтовой связи.
По ее словам, Почта России принесла пенсионерке извинения и предложила обменять монеты на банкноты в удобное для нее время. УФПС пока не располагает информацией, воспользовалась ли уже жительница Петербурга, получившая часть пенсии мелочью в пятницу, этим предложением.
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