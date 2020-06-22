https://ria.ru/20200622/1573291036.html
Во ВНИИ труда рассказали о навыках, которые интересуют работодателя
Работодателю важна способность молодого специалиста быстро обучаться, а также быть дисциплинированными, важными факторами при трудоустройстве являются наличие... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:04
2020-06-22T12:14
кем стать
навигатор абитуриента
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Работодателю важна способность молодого специалиста быстро обучаться, а также быть дисциплинированными, важными факторами при трудоустройстве являются наличие опыта работы и доверие к диплому, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.
По его словам, работодатели, как правило, завышают требования к потенциальным сотрудникам, среди них действует стереотип о более качественной подготовке магистров. Преимущество при трудоустройстве получают и выпускники с квалификацией специалиста.
Значимыми факторами при трудоустройстве являются также доверие работодателя к диплому образовательной организации и опыт работы по специальности, отметил Платыгин, уточнив, что это понимают многие: по данным Росстата, примерно пятая часть выпускников в период обучения работали по профессии.
"При этом высокие требования предъявляются и к личным качествам соискателя. Опрос экспертов рынка труда позволил создать портрет успешного соискателя-выпускника. Оказалось, что большинство работодателей выше всего оценивают способность молодого специалиста к приобретению необходимых навыков в достаточно короткие сроки и рабочую дисциплину", - сказал Платыгин.