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Во ВНИИ труда рассказали о навыках, которые интересуют работодателя
Работодателю важна способность молодого специалиста быстро обучаться, а также быть дисциплинированными, важными факторами при трудоустройстве являются наличие... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155778/02/1557780227_0:152:2992:1834_1400x0_80_0_0_0a3a5de0fda293fb65ba0ee95529c90f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кем стать, навигатор абитуриента, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Во ВНИИ труда рассказали о навыках, которые интересуют работодателя

12:04 22.06.2020 (обновлено: 12:14 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Работодателю важна способность молодого специалиста быстро обучаться, а также быть дисциплинированными, важными факторами при трудоустройстве являются наличие опыта работы и доверие к диплому, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.
По его словам, работодатели, как правило, завышают требования к потенциальным сотрудникам, среди них действует стереотип о более качественной подготовке магистров. Преимущество при трудоустройстве получают и выпускники с квалификацией специалиста.
Значимыми факторами при трудоустройстве являются также доверие работодателя к диплому образовательной организации и опыт работы по специальности, отметил Платыгин, уточнив, что это понимают многие: по данным Росстата, примерно пятая часть выпускников в период обучения работали по профессии.
"При этом высокие требования предъявляются и к личным качествам соискателя. Опрос экспертов рынка труда позволил создать портрет успешного соискателя-выпускника. Оказалось, что большинство работодателей выше всего оценивают способность молодого специалиста к приобретению необходимых навыков в достаточно короткие сроки и рабочую дисциплину", - сказал Платыгин.
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21 июня, 09:29
Во ВНИИ труда назвали главные преимущества удаленной работы
Читайте полный текст интервью >>>
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Кем статьНавигатор абитуриентаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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