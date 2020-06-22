Во ВНИИ труда рассказали о навыках, которые интересуют работодателя

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Работодателю важна способность молодого специалиста быстро обучаться, а также быть дисциплинированными, важными факторами при трудоустройстве являются наличие опыта работы и доверие к диплому, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

По его словам, работодатели, как правило, завышают требования к потенциальным сотрудникам, среди них действует стереотип о более качественной подготовке магистров. Преимущество при трудоустройстве получают и выпускники с квалификацией специалиста.

Значимыми факторами при трудоустройстве являются также доверие работодателя к диплому образовательной организации и опыт работы по специальности, отметил Платыгин, уточнив, что это понимают многие: по данным Росстата, примерно пятая часть выпускников в период обучения работали по профессии.