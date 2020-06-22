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Дмитрий Платыгин: новые вакансии появляются быстрее, чем специалисты
Нужно ли в обязательном порядке получать высшее образование, как выбрать специальность, которая будет востребована на рынке труда через четыре-пять лет, каких... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:03
кем стать
навигатор абитуриента
дмитрий платыгин
россия
внии труда
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кем стать, навигатор абитуриента, дмитрий платыгин, россия, внии труда, интервью - авторы

Дмитрий Платыгин: новые вакансии появляются быстрее, чем специалисты

12:00 22.06.2020 (обновлено: 12:03 22.06.2020)
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© Фото предоставлено ВНИИ трудаГенеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин
Генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин
© Фото предоставлено ВНИИ труда
Нужно ли в обязательном порядке получать высшее образование, как выбрать специальность, которая будет востребована на рынке труда через четыре-пять лет, каких специалистов хотят видеть работодатели, а также о том, какие навыки пригодятся в работе с искусственным интеллектом, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Беседовала Дарья Павлова.
— Что происходило с рынком труда в России за последние 20 лет?
— За последние 20 лет на российском рынке труда произошли значительные изменения. Экономика перераспределила работников из индустриального сектора в сферу услуг и торговли. Такая тенденция характерна для большинства развитых стран.
Наибольший прирост занятости шел в строительстве, финансовом секторе, государственном управлении, деловых услугах, торговле, гостиничном бизнесе. С изменением структуры занятости менялась и структура вакансий. На порталах интернет-рекрутинга в 2019 году основная доля вакансий для молодежи была размещена именно в сфере услуг.
Однако при общем сокращении количества рабочих мест в сельском хозяйстве и промышленности в связи с автоматизацией многих процессов в этих сферах увеличился спрос на высококвалифицированных рабочих, инженеров и специалистов среднего звена. Нужны работники, владеющие знаниями новых технологий и навыками их применения.
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Результаты исследований экспертов ВНИИ труда показывают, что самой востребованной на производстве сегодня становится профессия инженера, а наибольший дефицит квалифицированных специалистов с высшим образованием испытывает строительная отрасль. Кроме того, работодатели заинтересованы в соискателях с опытом работы, а их на открытом рынке труда не так много – сказывается падение престижа инженерных и рабочих профессий в начале двухтысячных. Но сегодня, когда стало понятно, что без мощного инженерного корпуса невозможно технологическое развитие, ситуация меняется. В числе наиболее востребованных и многие рабочие специальности — сварщики, слесари, сборщики и другие.
— А как выглядит рейтинг наиболее востребованных профессий сегодня с поправкой на пандемию?
— Если говорить конкретно о сегодняшнем рейтинге наиболее востребованных профессий, то по понятным причинам в нем лидируют медицинские специальности – врачи, медицинские сестры, фармацевты. Эти профессии были в топе и раньше. Нынешняя ситуация еще раз показала, насколько важны и востребованы такие специалисты.
В условиях пандемии особенно необходимым для любой страны становится самообеспечение по ряду товаров — продовольствию, лекарствам, медицинскому оборудованию, поэтому востребованы профессии, связанные с производством продуктов питания, средств первой необходимости.
Несмотря на ограничительные меры, нуждаются в работниках промышленность и сельское хозяйство. Наибольшее число предложений на государственном портале " Работа в России" trudvsem.ru относится к сфере производства – более 400 тысяч вакансий, еще порядка 150 тысяч вакансий относятся к строительной отрасли.
В частности, работодатели ищут инженеров, технологов, слесарей, токарей, механизаторов. В сельском хозяйстве востребованы агрономы, трактористы, овощеводы, ветеринары. Транспортным организациям нужны машинисты, механики, водители.
Кроме того, введение ограничений стимулировало развитие онлайн-услуг и онлайн-торговли и спрос на работников в этих сферах.
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— Потребности рынка труда меняются, и в разное время по-разному выглядит соотношение вакансий, требующих наличия высшего и среднего профессионального образования. Какие выпускники быстрее находят работу сегодня?
— Сегодня преимущество при трудоустройстве получают выпускники с квалификацией специалиста или магистра. Среди работодателей, которые, как правило, завышают требования к потенциальным сотрудникам, действует стереотип о более качественной подготовке магистров.
При этом в последние годы растет спрос на специалистов со средним профессиональным образованием в сферах здравоохранения, образования, приборостроения, оптотехники и сферы обслуживания.
Но многое, конечно, зависит от отрасли. Например, в IT-индустрии, несмотря на высокую потребность в специалистах, выпускники с СПО сталкиваются с проблемами при трудоустройстве. Поиск работы по специальности может занимать не менее полугода после получения диплома.
В среднем трудоустроиться в течение двух-трех месяцев удается 27-32% выпускников СПО, а в целом в 2019 году найти работу по специальности смогли 38% таких выпускников. Достаточно высокие шансы найти работу есть у молодых специалистов с высшим образованием по направлениям "Информатика и вычислительная техника", "Информационная безопасность".
Определенные гарантии дает работа по специальности во время обучения. Работодатели предпочитают нанимать выпускников с опытом работы. Это понимают многие: по данным Росстата, примерно пятая часть всех выпускников в период своего обучения имели постоянную работу, связанную с получаемой профессией.
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Значимым фактором при трудоустройстве является уровень доверия работодателя к диплому конкретной образовательной организации.
При этом высокие требования предъявляются и к личным качествам соискателя. Опрос экспертов рынка труда позволил создать портрет успешного соискателя-выпускника. Оказалось, что большинство работодателей выше всего оценивают способность молодого специалиста к приобретению необходимых навыков в достаточно короткие сроки и рабочую дисциплину, то есть способность к соблюдению рабочего графика, внутренних регламентов и так далее.
— Сегодняшние абитуриенты будут искать работу только через четыре-пять лет. Как выбрать профессию сегодня, чтобы не иметь проблем с трудоустройством в будущем?
— Рынок труда очень гибок и динамичен. Топ наиболее востребованных профессий постоянно меняется. Однако, независимо от временного периода и конъюнктуры рынка, всегда будут востребованы профессии, представители которых помогают реализовывать социальную функцию государства: педагоги, медики, сотрудники правоохранительных органов и МЧС, работники городского и жилищно-коммунального хозяйства, соцработники.
Если говорить о профессиях будущего, прежде всего будут востребованными специальности, связанные с биотехнологиями, наукоемкими видами производства, альтернативной энергетикой, информационной безопасностью. В целом с развитием технологий и их внедрением продолжит расти доля вакансий для ИТ-специалистов, от которых будут требоваться все более глубокие знания. Речь идет о специалистах по искусственному интеллекту и обработке больших данных, экспертах в автоматизации процессов.
При этом самыми востребованными окажутся работники, которые будут самостоятельно развивать новые технологии и обучать пользоваться этими технологиями других.
Классические профессии останутся на плаву даже с учетом динамики рынка труда. Ситуация меняется не настолько быстро, чтобы отдельные профессии через четыре-пять лет стали неактуальны. Но и здесь от соискателей потребуется владение современными компетенциями.
В транспортной отрасли будут нужны операторы новых видов транспорта, аналитики движения транспорта, инженеры самоуправляемых операционных систем.
А вот с такими популярными в последние годы профессиями, как экономист, юрист, менеджер, трудоустроиться может стать сложнее — основной спрос будет на высококвалифицированных специалистов. Развитие технологий, позволяющих максимально оптимизировать их работу, ведет к сокращению использования человеческих ресурсов.
Получить актуальную информацию о профессиях будущего можно в Справочнике профессий – это государственный информационный ресурс. В настоящее время содержит описание около двух тысяч самых востребованных, в том числе и новых профессий. В его наполнении участвуют работодатели, специалисты по управлению персоналом, региональные власти, образовательные и научные организаций.
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— Получается, что будущее за генной инженерией, робототехникой, другими техническими специальностями, а гуманитарии совсем не будут нужны?
— Будущее за универсалами. Уже сейчас гуманитариев или технарей в чистом виде практически нет. Большинство профессий связаны и с тем и с другим. Например, хороший IT-специалист должен обладать набором как технических знаний, так и гуманитарных: знать языки, основы дизайна и так далее.
Кроме того, даже в высокотехнологичном будущем останется место гуманитарным профессиям. Человек – сложное существо, и машина его не поймет. Гуманитарии всегда будут нужны в креативных сферах: литературе, искусстве, кино.
Каждый должен заниматься своим делом, поэтому среди востребованных направлений, которые абитуриенты выбирают сегодня с прицелом на будущее, не только прикладная математика, науки о данных, физика, электроника, информатика, но и общественные, и гуманитарные науки.
— Сегодняшним, да и будущим выпускникам будет достаточно образования, полученного в вузах, или придется развивать дополнительные навыки?
— Современный рынок труда настолько динамичен, что новые типы вакансий появляются быстрее, чем кандидаты успевают освоить требуемые для них функции. Новые специализации появляются постоянно, особенно в быстроразвивающихся индустриях — IT, digital, telecom.
В условиях такой неопределенности молодому специалисту не обойтись без навыков, которые позволяют быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям работодателей. В этом помогают общепрофессиональные навыки, широкий кругозор и владение soft skills ("мягкими" навыками), такими как самообучаемость, знание языков, креативность, критическое мышление, умение работать в команде и ряд других.
Соискатели, у которых soft skills хорошо развиты, останутся востребованными в перспективе минимум 10 лет, так как именно благодаря им будут выстраиваться процессы коммуникации между человеком и искусственным интеллектом.
— Никто не застрахован от ошибки. Если молодой специалист не смог найти достойную работу или разочаровался в выбранной профессии, решил ее изменить, как не ошибиться с выбором во второй раз? На что лучше ориентироваться: второе высшее образование или курсы?
— Когда-то считалось большим достижением, если человек отработал на одном месте всю жизнь и имел всего одну запись в трудовой книжке. Современный рынок труда предлагает другие правила: работникам нужно быть готовыми маневрировать, приобретать новый опыт в любом возрасте и даже переквалифицироваться в середине карьерного пути.
Сегодня существует масса возможностей для повышения своих компетенций и приобретения новых. В том числе дистанционные видео- и онлайн-курсы. При желании той же высокооплачиваемой IT-специальности можно научиться самостоятельно.
Успешным может оказаться любой путь — будь это второе высшее или курсы, где предлагают освоить новую профессию. Главное – готовность меняться.
Как показало исследование установок экономически активного населения в условиях цифровизации, проведенное ВНИИ труда, большинство работников не исключают для себя такой возможности — 74% участников опроса заявили о готовности освоить новые навыки или переквалифицироваться для сохранения возможности устроиться на работу в будущем.
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