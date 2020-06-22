В Кремле нет информации о задержании издателя "Медиазоны" Верзилова

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Информацией о задержании экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова в Кремле не располагают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее "Медиазона" сообщила, что ее издателя Петра Верзилова задержали в Москве, в его доме прошел обыск. Данные следственные мероприятия были связаны с событиями 27 июля 2019 года, когда в Москве прошли несанкционированные массовые акции. По информации издания, мужчину 13 часов допрашивали в качестве свидетеля по тем событиям, после чего отпустили, однако на выходе из ОВД он вступил в конфликт с неким человеком. Тогда участника Pussy Riot отвезли в ОВД по Мещанскому району и оформили на него протокол за мелкое хулиганство (20.1 КоАП). Данная статья КоАП РФ предполагает наказание вплоть до 15 суток ареста.
"Я, честно говоря, не располагаю информацией на счет того, кто был задержан и какими методами, поэтому я ничего не могу сказать. Мы об этом просто ничего не знаем", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что не читал сообщения об этом.