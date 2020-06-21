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На Верзилова составляют протокол о мелком хулиганстве
Адвокат экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова Леонид Соловьев подтвердил РИА Новости, что полиция составляет на его клиента протокол о... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:59
петр верзилов
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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петр верзилов, москва, происшествия

На Верзилова составляют протокол о мелком хулиганстве

23:59 21.06.2020
304
© МВД РФПродюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
© МВД РФ
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Адвокат экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова Леонид Соловьев подтвердил РИА Новости, что полиция составляет на его клиента протокол о мелком хулиганстве.
Ранее "Медиазона" сообщила, что ее издателя Верзилова задержали в Москве. По информации издания, Верзилова отпустили после 13 часов допроса, но на выходе из ОВД он вступил в конфликт с неким человеком, после чего Верзилова отвезли в ОВД по Мещанскому району. "Медиазона" отмечала, что на Верзилова оформляли протокол о мелком хулиганстве.
"Полиция оформляет протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП)", - сказал адвокат.
Он отметил, что по этой статье грозит наказанием до 15 суток ареста.
Петр Верзилов
Вчера, 23:26
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Петр ВерзиловМоскваПроисшествия
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