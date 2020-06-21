https://ria.ru/20200621/1573272461.html
На Верзилова составляют протокол о мелком хулиганстве
Адвокат экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова Леонид Соловьев подтвердил РИА Новости, что полиция составляет на его клиента протокол о... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:59
2020-06-21T23:59
петр верзилов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200621/1573272170.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр верзилов, москва, происшествия