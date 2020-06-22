Верзилова оставили на ночь в ОВД

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова, задержанного за мелкое хулиганство, правоохранители оставили на ночь в ОВД, в понедельник его ждет суд по административному делу, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
"Адвокат ("Агоры") Леонид Соловьев сообщает, что Петра Верзилова оставляют на ночь в Мещанском ОВД. Это значит, завтра в Мещанском суде будет заседание по его административному делу", — написал Чиков в своем Telegram-канале.
Ранее "Медиазона" сообщила, что ее издателя Петра Верзилова задержали в Москве, в его доме прошел обыск. Данные следственные мероприятия были связаны с событиями 27 июля 2019 года, когда в Москве прошли несанкционированные массовые акции.
По информации издания, мужчину 13 часов допрашивали в качестве свидетеля по тем событиям, после чего отпустили, однако на выходе из ОВД он вступил в конфликт с неким человеком. Тогда участника Pussy Riot отвезли в ОВД по Мещанскому району и оформили на него протокол за мелкое хулиганство (20.1 КоАП). Эта статья предполагает наказание вплоть до 15 суток ареста.
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