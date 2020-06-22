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Гендиректор ВНИИ труда рассказал о востребованности медиков и инженеров
Медработники были востребованы в России и до коронавируса, но и сейчас профессия находится в лидерах, растет востребованность инженеров, наибольший дефицит... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T12:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1400x0_80_0_0_4bfca9b355ff7a6863ac090841e4726e.jpg
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7 495 645-6601 
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60
кем стать, навигатор абитуриента, внии труда, общество

Гендиректор ВНИИ труда рассказал о востребованности медиков и инженеров

11:37 22.06.2020 (обновлено: 12:09 22.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Медработники были востребованы в России и до коронавируса, но и сейчас профессия находится в лидерах, растет востребованность инженеров, наибольший дефицит квалифицированных специалистов испытывает строительная отрасль, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.
Он отметил, что за последние 20 лет на рынке труда произошло перераспределение работников из индустриального сектора в сферу услуг и торговли. Несмотря на то, что наибольший прирост занятости в последние годы пришелся на строительство, финансовый сектор и госуправление, сотрудники с высокой квалификацией нужны в промышленности и сельском хозяйстве.
"Результаты исследований экспертов ВНИИ труда показывают, что самой востребованной на производстве сегодня становится профессия инженера, а наибольший дефицит квалифицированных специалистов с высшим образованием испытывает строительная отрасль", – сказал Платыгин.
Говоря о сегодняшнем рейтинге наиболее востребованных профессий, гендиректор ВНИИ труда отметил, что в нем лидируют медицинские специальности – врачи, медсестры, фармацевты.
"Эти профессии были в топе и раньше. Нынешняя ситуация еще раз показала, насколько важны и востребованы такие специалисты", - уточнил он.
Платыгин также пояснил, что во время пандемии для государства очень важно обеспечивать свои потребности по ряду товаров – продовольствию, лекарствам, медоборудованию. Становятся востребованы профессии, которые связаны с их производством.
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21 июня, 09:29
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