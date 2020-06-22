https://ria.ru/20200622/1573289122.html
Гендиректор ВНИИ труда рассказал о востребованности медиков и инженеров
Медработники были востребованы в России и до коронавируса, но и сейчас профессия находится в лидерах, растет востребованность инженеров, наибольший дефицит... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:37
2020-06-22T12:09
кем стать
навигатор абитуриента
внии труда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1400x0_80_0_0_4bfca9b355ff7a6863ac090841e4726e.jpg
https://ria.ru/20200621/1573250784.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1400x0_80_0_0_4bfca9b355ff7a6863ac090841e4726e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_4a110562458f1527d12addd9cb666b6b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_888:227:2709:2048_1400x0_80_0_0_2f53cd421028073f478e9c0715157152.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, внии труда, общество
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Медработники были востребованы в России и до коронавируса, но и сейчас профессия находится в лидерах, растет востребованность инженеров, наибольший дефицит квалифицированных специалистов испытывает строительная отрасль, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.
Он отметил, что за последние 20 лет на рынке труда произошло перераспределение работников из индустриального сектора в сферу услуг и торговли. Несмотря на то, что наибольший прирост занятости в последние годы пришелся на строительство, финансовый сектор и госуправление, сотрудники с высокой квалификацией нужны в промышленности и сельском хозяйстве.
"Результаты исследований экспертов ВНИИ труда показывают, что самой востребованной на производстве сегодня становится профессия инженера, а наибольший дефицит квалифицированных специалистов с высшим образованием испытывает строительная отрасль", – сказал Платыгин.
Говоря о сегодняшнем рейтинге наиболее востребованных профессий, гендиректор ВНИИ труда
отметил, что в нем лидируют медицинские специальности – врачи, медсестры, фармацевты.
"Эти профессии были в топе и раньше. Нынешняя ситуация еще раз показала, насколько важны и востребованы такие специалисты", - уточнил он.
Платыгин также пояснил, что во время пандемии для государства очень важно обеспечивать свои потребности по ряду товаров – продовольствию, лекарствам, медоборудованию. Становятся востребованы профессии, которые связаны с их производством.