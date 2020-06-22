Гендиректор ВНИИ труда рассказал о востребованности медиков и инженеров

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Медработники были востребованы в России и до коронавируса, но и сейчас профессия находится в лидерах, растет востребованность инженеров, наибольший дефицит квалифицированных специалистов испытывает строительная отрасль, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Он отметил, что за последние 20 лет на рынке труда произошло перераспределение работников из индустриального сектора в сферу услуг и торговли. Несмотря на то, что наибольший прирост занятости в последние годы пришелся на строительство, финансовый сектор и госуправление, сотрудники с высокой квалификацией нужны в промышленности и сельском хозяйстве.

"Результаты исследований экспертов ВНИИ труда показывают, что самой востребованной на производстве сегодня становится профессия инженера, а наибольший дефицит квалифицированных специалистов с высшим образованием испытывает строительная отрасль", – сказал Платыгин.

Говоря о сегодняшнем рейтинге наиболее востребованных профессий, гендиректор ВНИИ труда отметил, что в нем лидируют медицинские специальности – врачи, медсестры, фармацевты.

"Эти профессии были в топе и раньше. Нынешняя ситуация еще раз показала, насколько важны и востребованы такие специалисты", - уточнил он.