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Путин возложил цветы к монументу "Матерям победителей" в Кубинке
Президент России Владимир Путин во время посещения парка "Патриот" осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" и возложил цветы к скульптурной композиции... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:35
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Завтра можно съездить возложить цветы жертвам пенсионной реформы и свободных рыночных отношений.
34
Храм вооруженных сил России, с физиономиями Шойгу и компании. Казалось бы куда еще ниже падать, а нет, ниже дна тоже есть место.
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9
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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патриот, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, сергей шойгу, кубинка

Путин возложил цветы к монументу "Матерям победителей" в Кубинке

10:55 22.06.2020 (обновлено: 18:35 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции "Матерям победителей" в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения парка "Патриот" осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" и возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
Глава государства в День памяти и скорби приехал в подмосковную Кубинку, где находится собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил молебен, на котором побывал президент. Глава государства также осмотрел собор.
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После этого Путин посетил музейный комплекс, а также возложил цветы к монументу "Матерям победителей". В церемонии возложения также участвовали патриарх Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эти кадры показал в своём эфире телеканал "Россия 24".
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
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Галерея "Дорога памяти" - это исторический мультимедийный комплекс, возведённый вокруг главного храма Вооруженных сил. Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной Армии в годы Великой Отечественной войны держали оборону Москвы. Протяженность галереи - 1418 метров, по числу дней войны.
Главный элемент этого комплекса - фотогалерея "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла. Этот виртуальный архив включает в себя более 30 миллионов имен и постоянно пополняется новыми сведениями и фотографиями. Частью экспозиции стали и уникальные исторические экспонаты, а также демилитаризованные образцы вооружения, принадлежавшие как рядовым, так и офицерам.
Владимир Путин в главном храме Вооруженных сил
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
1 из 11

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

Президент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил
2 из 11

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
3 из 11

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

Триптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
4 из 11

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
5 из 11

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил
6 из 11

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

Президент РФ Владимир Путин оставляет запись в книге почетных посетителей во время посещения главного храма Вооружённых Сил
7 из 11

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

Ворота главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
8 из 11

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей
9 из 11

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
10 из 11

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова)
11 из 11

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 11

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 11

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 11

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 11

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 11

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 11

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 11

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 11

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 11

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
45002432
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75 лет Великой ПобедыПатриотНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинСергей ШойгуКубинка
Популярные комментарии
Завтра можно съездить возложить цветы жертвам пенсионной реформы и свободных рыночных отношений.
22 июня, 12:06
vyachnick Новиков
21300010
Храм вооруженных сил России, с физиономиями Шойгу и компании. Казалось бы куда еще ниже падать, а нет, ниже дна тоже есть место.
22 июня, 12:14
Hegel Wilhelm
1500009
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