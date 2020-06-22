Путин возложил цветы к монументу "Матерям победителей" в Кубинке

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции "Матерям победителей" в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин во время посещения парка " Патриот " осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" и возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

Глава государства в День памяти и скорби приехал в подмосковную Кубинку, где находится собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил молебен, на котором побывал президент. Глава государства также осмотрел собор.

После этого Путин посетил музейный комплекс, а также возложил цветы к монументу "Матерям победителей". В церемонии возложения также участвовали патриарх Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу . Эти кадры показал в своём эфире телеканал " Россия 24 ".

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Галерея "Дорога памяти" - это исторический мультимедийный комплекс, возведённый вокруг главного храма Вооруженных сил. Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной Армии в годы Великой Отечественной войны держали оборону Москвы. Протяженность галереи - 1418 метров, по числу дней войны.