Южная Корея пригрозила военным ответом на запуск КНДР беспилотников

"Если будут использованы такие средства, как беспилотники, то ничего не останется, как дать на это военный ответ", - приводит агентство слова источника.

Если для переброски пропагандистских листовок будут использованы дроны, то это станет нарушением межкорейских договоренностей от 2018 года о бесполетной зоне вдоль военно-демилитаризованной линии между Севером и Югом. Вместе с тем не исключено, что Пхеньян может распространять листовки морем.