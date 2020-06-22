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Южная Корея пригрозила военным ответом на запуск КНДР беспилотников
Южная Корея пригрозила, что даст "военный ответ", если КНДР запустит на ее территорию дроны для распространения агитационных листовок, сообщило в понедельник... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:04
корейский полуостров
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353
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корейский полуостров, южная корея, кндр (северная корея), в мире

Южная Корея пригрозила военным ответом на запуск КНДР беспилотников

09:04 22.06.2020
1731
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 22 июн - РИА Новости. Южная Корея пригрозила, что даст "военный ответ", если КНДР запустит на ее территорию дроны для распространения агитационных листовок, сообщило в понедельник информационное агентство Ренхап со ссылкой на источник в командовании южнокорейских вооруженных сил.
"Если будут использованы такие средства, как беспилотники, то ничего не останется, как дать на это военный ответ", - приводит агентство слова источника.
КНДР
20 июня, 04:17
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Официальный представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея Ким Чун Рак заявил журналистам, что Сеул пристально следит за действиями 24 часа в сутки. "Мы поддерживаем надежную готовность к любой возможности", - подчеркнул он.
Ранее пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР готова запустить 3 тысячи воздушных баллонов с 12 миллионами пропагандистских листовок в Южную Корею. На это Пхеньян пошел в связи с "неспособностью властей Сеула" прекратить отправку на территорию КНДР активистами антипхеньянских организаций агитационных листовок на полиэтиленовых баллонах с нагретым воздухом внутри.
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
16 июня, 12:16
История конфликта между КНДР и Южной Кореей
Если для переброски пропагандистских листовок будут использованы дроны, то это станет нарушением межкорейских договоренностей от 2018 года о бесполетной зоне вдоль военно-демилитаризованной линии между Севером и Югом. Вместе с тем не исключено, что Пхеньян может распространять листовки морем.
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