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КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
Издательства и типографии Пхеньяна всех уровней напечатали 12 миллионов агитационных листовок для распространения в Южной Корее, сообщает Центральное... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:06
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южная корея, кндр (северная корея), в мире

КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее

03:06 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Издательства и типографии Пхеньяна всех уровней напечатали 12 миллионов агитационных листовок для распространения в Южной Корее, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Накануне агентство сообщило, что власти КНДР не собираются пересматривать план по распространению листовок на южнокорейской территории после призывов Сеула отказаться от этой идеи.
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Агентство отмечает, что для распространения листовок было подготовлено специальное оборудование, в том числе более 3 тысяч воздушных шаров разных видов. Типографии в других провинциях КНДР "ускоряют подготовку к печати еще нескольких миллионов листовок".
Ранее ЦТАК передало, что КНДР приступила к подготовке листовок для агитационной кампании против Южной Кореи. Обещая южнокорейскому правительству "трудные времена" и "возмездие", агентство сообщило, что масса листовок и агитационных материалов для распространения на Юге уже в печати, а студенты всевозможных институтов готовятся начать их отправку и "развернуть борьбу", как только Северная Корея разрешит вход в приграничные зоны.
Позднее министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР немедленно отказаться от своего плана по отправке пропагандистских листовок. Власти Южной Кореи назвали такие действия КНДР явным нарушением межкорейского соглашения.
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Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось".
Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. 16 июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.
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