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Книга Болтона искажает правду о переговорах с КНДР, заявили в Сеуле
Мемуары экс-советника президента США Джона Болтона искажают правду о переговорах Вашингтона, Пхеньяна и Сеула, заявили в администрации президента Южной Кореи. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:48
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мун чжэ ин, джон болтон, дональд трамп, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), сша, в мире

Книга Болтона искажает правду о переговорах с КНДР, заявили в Сеуле

06:48 22.06.2020
713
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
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Джон Болтон. Архивное фото
СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Мемуары экс-советника президента США Джона Болтона искажают правду о переговорах Вашингтона, Пхеньяна и Сеула, заявили в администрации президента Южной Кореи.
Представитель администрации в понедельник сообщил журналистам позицию в отношении книги начальника управления национальной безопасности Чон Ый Ёна. Он полагает, что Болтон в своей книге лишь выразил "личное видение" происходящего, включая переговоры высших лиц КНДР, США и Южной Кореи, которое "не отражает действительность и во многом даже искажает ее".
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Он также заявил, что одностороннее разглашение Болтоном информации о содержании переговоров "нарушает самые начальные принципы дипломатии" и подрывает доверие между правительствами.
"Мы ожидаем, что США примут серьезные меры, чтобы предотвратить такие опасные случаи. Такая неправомерная деятельность может сильно навредить двум странам с точки зрения обеспечения безопасности и сохранения, развития общей стратегии американо-южнокорейского альянса", - считает Чон Ый Ён.
Мнение же самой президентской администрации выражается в том, что книга Болтона "искажает факты".
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Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения. В числе прочего в книге Болтон заявил, что Трамп не хотел видеть президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию.
По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть. Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.
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Мун Чжэ ИнДжон БолтонДональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
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