Историк рассказал о связях Германии с Англией в 1930-х годах

"С уверенностью можно сказать, что именно Гесс был основным инициатором установления тесных контактов с Великобританией. Как ветеран Первой мировой войны, он хорошо помнил ее уроки, а именно – всеми силами избежать войны на два фронта. Для того чтобы обеспечить себе свободу рук на Востоке, Германии необходимо иметь прочный тыл на Западе", - сказал Макаров.