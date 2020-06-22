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В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
Коллегия судей Второго западного окружного военного суда должна сегодня огласить приговор в отношении двоих петербургских фигурантов по делу "Сети"* -... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T01:54
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происшествия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенза, ленинградская область, пензенская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*

01:53 22.06.2020 (обновлено: 01:54 22.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВиктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Коллегия судей Второго западного окружного военного суда должна сегодня огласить приговор в отношении двоих петербургских фигурантов по делу "Сети"* - программиста Виктора Филинкова и промышленного альпиниста Юлия Бояршинова.
Они были задержаны сотрудниками ФСБ в январе 2018 года. Молодые люди обвиняются по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ: у него в квартире при обыске обнаружили банку с дымным порохом. Он признает вину, а Филинков - нет.
Участники запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
01:08
Дело петербургской ячейки "Сети"*
Согласно обвинительному заключению, Филинков и Бояршинов вступили в террористическую организацию "Сеть"*, разделяли взгляды и убеждения сообщества, которые были направлены на изменение политического строя страны путем применения насилия в отношении представителей власти. По версии обвинения, участники сообщества планировали серию терактов, которая была бы направлена на устрашение мирного населения и захват стратегических объектов. Для подготовки к этому, утверждают следователи, участники сообщества проводили тренировки, в том числе и на территории Ленинградской области, овладевали навыками самообороны, владения оружия, оказания первой медпомощи. По данным следствия, Филинков исполнял роль связиста в петербургской ячейке сообщества, а Бояршинов - сапера.
В основу обвинения легли показания Игоря Шишкина и Егора Зорина, которые решили сотрудничать со следствием, а последний написал явку с повинной.
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
11 марта, 00:59
Мать Левченко допускает, что фигурантам дела "Сети"* увеличат сроки
Во время судебного следствия Виктор Филинков неоднократно заявлял, что не является участником сообщества. Он всячески отвергал обвинения, утверждал, что при задержании на него оказывалось давление, чтобы выбить признание. Суд вызвал на дачу свидетельских показаний четырех сотрудников ФСБ, допросил двоих: один из них заявил, что Филинков давал показания добровольно.
Юлий Бояршинов свой вины не отрицал. На заседаниях суда он рассказал о становлении петербургской ячейки "Сети",* как впервые встретился с участниками организации летом 2016 года. Боярышников утверждает, что был ознакомлен с так называем документом "Свод Сети", из которого узнал о целях и задачах сообщества, и был знаком с некоторыми пензенскими фигурантами.
Представитель гособвинения, выступая в прениях, сообщил, что считает вину Филинкова и Бояршинова доказанной, и просит приговорить их к девяти и шести годам лишения свободы соответственно.
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
5 марта, 23:37
Журналисты узнали новые подробности дела "Сети"*
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
10 февраля, 13:28
Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу "Сети"*, заявил Песков
Суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть",* которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: разведчик, тактик, сапер, связист и медик.
ФСБ пресекла деятельность "Сети"* осенью 2017 года. Первый приговор по делу "Сети"* был вынесен в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден на 3,5 года колонии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
25 февраля, 19:12
СПЧ попросил проверить расследование жалоб фигурантов дела "Сети"*
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