https://ria.ru/20200622/1573273280.html
Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
Певица Валерия заявила в инстаграме, что ее дочери Анне Шульгиной бесполезно и даже "вредно" петь у нее на концертах. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T01:42
2020-06-22T01:42
культура
анна шульгина
россия
музыка
шоу-бизнес
валерия (алла перфилова)
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156244/13/1562441399_0:0:2924:1645_1400x0_80_0_0_4fb9234c0b10b806654a142bd22ddb93.jpg
https://ria.ru/20200619/1573184384.html
https://ria.ru/20200609/1572660664.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156244/13/1562441399_0:0:2924:1645_1400x0_80_0_0_4fb9234c0b10b806654a142bd22ddb93.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156244/13/1562441399_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_caaa1e684c89916e89dda8b70718f416.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156244/13/1562441399_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_5ce90f78a01905ba1a8752458e3581da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна шульгина, россия, музыка, шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), дети
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Певица Валерия
заявила в инстаграме
, что ее дочери Анне Шульгиной бесполезно и даже "вредно" петь у нее на концертах.
Так она отреагировала на комментарий подписчицы в поздравительном посте в честь дня рождения дочери артистки.
"Валерия, может, я тоже что-то не понимаю, но все-таки, Вы успешная певица, Ваш муж известный продюсер, можете где-то на своем концерте с Аней спеть, мне кажется, этот путь для любого трудный, но Вам было труднее, чем сейчас Вашей дочке", — написала @tatianaziuriukina
.
В ответ певица заявила, что совместное выступление с Шульгиной возможно, однако она не видит в этом смысла.
"Спеть можем вместе, что и делали раньше, но теперь совершенно ясно, что у нее совершенно другая аудитория, и петь у меня на концертах совершенно бесполезно, а даже и вредно", — отметила Валерия.
На комментарий про депрессивность репертуара ее дочери она ответила, что "каждому — свое".