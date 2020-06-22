Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Певица Певица Валерия заявила в инстаграме , что ее дочери Анне Шульгиной бесполезно и даже "вредно" петь у нее на концертах.

Так она отреагировала на комментарий подписчицы в поздравительном посте в честь дня рождения дочери артистки.

"Валерия, может, я тоже что-то не понимаю, но все-таки, Вы успешная певица, Ваш муж известный продюсер, можете где-то на своем концерте с Аней спеть, мне кажется, этот путь для любого трудный, но Вам было труднее, чем сейчас Вашей дочке", — написала @tatianaziuriukina

В ответ певица заявила, что совместное выступление с Шульгиной возможно, однако она не видит в этом смысла.

"Спеть можем вместе, что и делали раньше, но теперь совершенно ясно, что у нее совершенно другая аудитория, и петь у меня на концертах совершенно бесполезно, а даже и вредно", — отметила Валерия.