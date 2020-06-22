Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200622/1573273280.html
Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
Певица Валерия заявила в инстаграме, что ее дочери Анне Шульгиной бесполезно и даже "вредно" петь у нее на концертах. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T01:42
культура
анна шульгина
россия
музыка
шоу-бизнес
валерия (алла перфилова)
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156244/13/1562441399_0:0:2924:1645_1400x0_80_0_0_4fb9234c0b10b806654a142bd22ddb93.jpg
https://ria.ru/20200619/1573184384.html
https://ria.ru/20200609/1572660664.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156244/13/1562441399_0:0:2924:1645_1400x0_80_0_0_4fb9234c0b10b806654a142bd22ddb93.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156244/13/1562441399_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_caaa1e684c89916e89dda8b70718f416.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156244/13/1562441399_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_5ce90f78a01905ba1a8752458e3581da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна шульгина, россия, музыка, шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), дети

Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью

01:42 22.06.2020
669
© РИА Новости / Нина ЗотинаПевица Валерия
Певица Валерия
© РИА Новости / Нина Зотина
Певица Валерия. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Певица Валерия заявила в инстаграме, что ее дочери Анне Шульгиной бесполезно и даже "вредно" петь у нее на концертах.
Так она отреагировала на комментарий подписчицы в поздравительном посте в честь дня рождения дочери артистки.
"Валерия, может, я тоже что-то не понимаю, но все-таки, Вы успешная певица, Ваш муж известный продюсер, можете где-то на своем концерте с Аней спеть, мне кажется, этот путь для любого трудный, но Вам было труднее, чем сейчас Вашей дочке", — написала @tatianaziuriukina.
В ответ певица заявила, что совместное выступление с Шульгиной возможно, однако она не видит в этом смысла.
Продюсер Иосиф Пригожин
19 июня, 13:35
Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
"Спеть можем вместе, что и делали раньше, но теперь совершенно ясно, что у нее совершенно другая аудитория, и петь у меня на концертах совершенно бесполезно, а даже и вредно", — отметила Валерия.
На комментарий про депрессивность репертуара ее дочери она ответила, что "каждому — свое".
Певица Валерия
9 июня, 07:16
Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
911018
Обсудить 1
КультураАнна ШульгинаРоссияМузыкаШоу-бизнесВалерия (Алла Перфилова)Дети
Рекомендуем
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
Верзилова оставили на ночь в ОВД
Виды Киева
Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
Настя Тропицель
Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Девушки делают селфи у бассейна
Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
Вид на ночной Рейкьявик
Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
Смартфон
Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Коллега Ефремова объяснил сообщения о планах "вырезать" актера из сериала
Дима Билан
Зрители "лишили" Билана победы на Евровидении
Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
Новороссийск
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом
Кадр видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге
Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Лента новостейМолния