Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573272379.html
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны
Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", которую ежегодно проводят сотрудники правоохранительных органов в канун Дня... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:49
великая отечественная война (1941-1945)
волгоград
мамаев курган
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572503921_0:37:3071:1765_1400x0_80_0_0_c975c883b593b9d9ca1aef1c62a7cc09.jpg
https://ria.ru/20200621/1573271286.html
волгоград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572503921_0:37:3071:1765_1400x0_80_0_0_c975c883b593b9d9ca1aef1c62a7cc09.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572503921_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_ae7f8b9d345ff3fe000a99315b5355c9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572503921_705:0:2753:2048_1400x0_80_0_0_ca4a9ac8331c5bd2e9c961d6b8887d94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), волгоград, мамаев курган, общество

На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны

23:49 21.06.2020
194
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 21 июн - РИА Новости. Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", которую ежегодно проводят сотрудники правоохранительных органов в канун Дня памяти и скорби, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.
"Акция проводилась сегодня в 9 раз на Мамаевом кургане", - сообщила Смольянинова журналистам.
По информации полиции, обычно в акции принимают участие несколько тысяч человек, но из-за ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом количество участников было сокращено до несколько сотен. Участники акции после минуты молчания по погибшим возложили цветы к Вечному огню и со свечами поднялись к подножию монумента "Родина-мать зовет!".
Акция "Завтра была война" проводится в Волгограде с 2012 года.
День памяти и скорби в Москве
Вчера, 22:32
В Москве стартовала акция "Линия памяти"
1210000
Обсудить 0
Великая Отечественная война (1941-1945)ВолгоградМамаев курганОбщество
Рекомендуем
Здание парламента Нидерландов в Гааге
В Гааге на акции протеста против карантина задержали 400 человек
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
На Верзилова составляют протокол о мелком хулиганстве
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Вучич объявил о победе правящей партии на парламентских выборах
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Исландии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Нашивки сотрудников МЧС России
Минэнерго оценило ситуацию с утечкой топлива в Якутии
Красная площадь в Москве
Россиян ждет нерабочая среда
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда
Сербский избирком опубликовал первые данные по выборам
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом
Введение добровольцам опытной вакцины от коронавируса. Кадр видео
В центре Гамалеи рассказали, что нужно для массовой вакцинации от COVID
Петр Верзилов
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Патриарх Кирилл соболезнует в связи с кончиной своего бывшего секретаря
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
США отправят Украине противотанковые комплексы Javelin
Врачи в инфекционном отделении Мурманской областной больницы
В мусульманской общине поблагодарили медиков за лечение духовенства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Лента новостейМолния