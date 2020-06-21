На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны

По информации полиции, обычно в акции принимают участие несколько тысяч человек, но из-за ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом количество участников было сокращено до несколько сотен. Участники акции после минуты молчания по погибшим возложили цветы к Вечному огню и со свечами поднялись к подножию монумента "Родина-мать зовет!".