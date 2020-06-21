https://ria.ru/20200621/1573272379.html
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны
Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война", которую ежегодно проводят сотрудники правоохранительных органов в канун Дня... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:49
2020-06-21T23:49
великая отечественная война (1941-1945)
волгоград
мамаев курган
общество
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https://ria.ru/20200621/1573271286.html
волгоград
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), волгоград, мамаев курган, общество