Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200621/1573264976.html
Эксперт рассказал о впечатлениях от статьи Путина о войне
Президент России Владимир Путин в своей статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" достаточно осторожно говорит об... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:02
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
https://ria.ru/20200619/1573161086.html
https://ria.ru/20200621/1573248774.html
https://ria.ru/20200620/1573215522.html
https://ria.ru/20200510/1571183406.html
Петр 1 головы рубил, а в Англии "ведьм" на кострах сжигали. По сегодняшним меркам - чисто звери, вот только ТОГДА это было НОРМАЛЬНО. Как и гильотина во Франции. Как можно сегодня судить предков в отрыве от всего исторического контекста???
12
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_f2280ee857aa7eefc5d40a5dc3b04a94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_336:0:2383:2047_1400x0_80_0_0_5e23fc148fc0ff3c853833d6eddd8af6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире

Эксперт рассказал о впечатлениях от статьи Путина о войне

17:02 21.06.2020
1247
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" достаточно осторожно говорит об ответственности западных стран в развязывании Второй мировой войны, это сигнал к сотрудничеству для укрепления международной безопасности сегодня, считает базирующийся в Брюсселе независимый аналитик Жильбер Доктороу.
Ранее Путин написал статью о Второй мировой войне. В ней президент, в частности, призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.
Президент России Владимир Путин
19 июня, 08:00
Путин призывает равняться на Сталина, Рузвельта и Черчилля
В статье Путина, в частности, говорится, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов, и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече. Российский лидер уверен, что такая встреча поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.
"Мое впечатление от статьи Путина в The National Interest: он очень осторожен в своем анализе ответственности Запада в годы, предшествовавшие началу Второй мировой войны", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости. Причина такой осторожности, по его словам, - стремление начать диалог по совместным действиям для укрепления мира. "Причина очевидна: он приглашает других членов "ядерной пятерки" к виртуальной встрече, приуроченной к годовщине победы, чтобы обсудить, каким образом сделать мир еще более прочным в наши дни путем совместных усилий", - сказал собеседник агентства.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Вчера, 06:43
Антонов рассказал об интересе, который в Госдепе вызвала статья Путина
При этом эксперт согласен, что сейчас некоторые страны на Западе манипулируют историческими фактами, в том числе в интересах формирования национальной идентичности. "Создается впечатление, что у истории, как у науки, нет будущего, и это не шутка, а грустная реальность. Мы живем в мире в режиме "постфактум", когда исторические факты манипулируются официальными пропагандистами в современных государствах для создания отсутствующей национальной идентичности", - сказал эксперт. Такая ситуация, по его словам, сложилась в странах Балтии, "которые оставались независимыми государствами лишь небольшой период между двух мировых войн, но настаивают, что история мира начинается с пакта Молотова-Риббентропа".
Он напомнил также, что во времена СССР говорили о "меняющейся и непредсказуемой истории". "К сожалению, такой вывод теперь применим и здесь, на Западе", - сказал эксперт.
Знамя Победы над рейхстагом
20 июня, 00:27
Эксперт рассказал о попытках занизить роль СССР во Второй мировой войне
Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
В МИД РФ подчеркивают, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени - между Советским Союзом и этими странами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
Вторжение немецкой армии в Польшу
10 мая, 08:00
"Дню Победы места нет". Как переписывают историю войны
3101105
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Петр 1 головы рубил, а в Англии "ведьм" на кострах сжигали. По сегодняшним меркам - чисто звери, вот только ТОГДА это было НОРМАЛЬНО. Как и гильотина во Франции. Как можно сегодня судить предков в отрыве от всего исторического контекста???
21 июня, 17:31
Von Stirliz
1100010
Рекомендуем
Здание Генеральной прокуратуры Украины
На Украине один человек погиб и восемь пострадали во время конфликта
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа
Актер и режиссер Александр Ширвиндт
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
Китайский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне
Настя Тропицель
В Сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Новороссийск
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 43 человека
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии
Кадр видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге
Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы
Китай
На юго-западе Китая ищут восемь пропавших на реке детей
Парламент в Иране
Иранский парламент потребовал приостановить проверки МАГАТЭ
Сотрудник проводит анализ проб в центре гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Власти рассказали о получившей звание Героя Труда враче из Калининграда
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines
Американцы подали иск против American Airlines за расовую дискриминацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Лента новостейМолния