МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest

Статья носит название "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

"Российский президент предлагает комплексную оценку Второй мировой войны, заявляя, что сегодня европейские политики — и в особенности польские лидеры — стремятся "замести под ковер" факт Мюнхенского сговора", — отмечает редакция журнала.

Причины войны

В статье Путин обращает внимание на тот факт, что Вторую мировую можно было предотвратить. Он напомнил, что одним из главных результатов Первой мировой войны стало создание Лиги Наций.

"На эту международную организацию возлагались большие надежды по обеспечению долгосрочного мира, коллективной безопасности. Это была прогрессивная идея, последовательная реализация которой без преувеличения могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны", — написал Путин.

"Однако Лига наций, в которой доминировали державы-победительницы – Великобритания и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах. В Лиге наций да и вообще на европейском континенте не были услышаны неоднократные призывы Советского Союза сформировать равноправную систему коллективной безопасности. В частности, заключить восточноевропейский и тихоокеанский пакты, которые смогли бы поставить заслон агрессии. Эти предложения были проигнорированы", — добавил президент.

"Еще раз напомню очевидную вещь: глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости. Фактически речь шла об ограблении страны, которая обязана была выплатить западным союзникам огромные репарации, истощавшие её экономику. Главнокомандующий союзными войсками французский маршал Фердинанд Фош пророчески охарактеризовал Версаль: "Это не мир, это перемирие на двадцать лет"", — пишет Путин.

Президент подчеркнул, что именно национальное унижение стало благодатной почвой для радикальных настроений возмездия в Германии.

"Нацисты умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от "наследия Версаля", восстановить её былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне. Парадоксально, но этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги весьма активно вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения. А среди аристократии и политического истеблишмента было немало сторонников радикальных, крайне правых, националистических движений, набиравших силу и в Германии, и в Европе", — говорится в статье.

Мюнхенский сговор

Путин также обвинил ряд европейских политиков, в частности польских, в попытке утаить информацию о Мюнхенском соглашении по разделу Чехословакии , которое было заключено в преддверии Второй мировой войны. Он задался вопросом, почему это происходит.

"Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что как‑то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию", — объяснил президент.

Он отметил, что в Мюнхенском сговоре, помимо Гитлера Муссолини , участвовали британские и французские лидеры. Кроме того, раздел Чехословакии произошел при полном одобрении Лиги Наций.

"Отмечу в связи с этим, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был желанным гостем в европейских столицах", — пишет Путин.

Вклад СССР в разгром нацистов

В статье президент подчеркнул, что СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма.

"В разгром нацизма – что бы сейчас ни пытались доказать – основной, решающий вклад внес Советский Союз, Красная Армия", — говорится в публикации.

"Только в ходе боев за город Ржев и Ржевский выступ с октября 1941 года по март 1943 года Красная Армия потеряла, включая раненых и пропавших без вести, 1 342 888 человек. Называю эти, собранные по архивным источникам страшные, трагические, ещё далеко не полные цифры – впервые, отдавая дань памяти подвигу известных и безымянных героев, о которых в послевоенные годы в силу разных причин говорили незаслуженно, несправедливо мало или вовсе молчали", — говорится в статье президента.

"В целом на долю СССР пришлось около 75 процентов всех военных усилий антигитлеровской коалиции. Красная армия за годы войны "перемолола" 626 дивизий стран "оси", из которых 508 – германские", — написал Путин.

При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной армии во Второй мировой войне.

"Мы также будем всегда благодарны за помощь, которую оказывали союзники, обеспечивая Красную армию боеприпасами, сырьем, продовольствием, техникой. И она была существенной – около семи процентов от общих объёмов военного производства Советского Союза", — говорится в материале.

Путин также обратил внимание на то, что нет архивных документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии.

"Советское военное руководство придерживалось доктрины, что в случае агрессии Красная армия быстро даст отпор врагу, перейдет в наступление и будет вести войну на территории противника. Однако такие стратегические планы вовсе не означали намерения первыми напасть на Германию", — подчеркнул глава государства.

Информационные атаки

Ряд партнеров России не готовы к совместной работе по установлению правды о Второй мировой войне, отметил президент.

" Нам всем нужны правда и объективность. Со своей стороны всегда призывал и призываю коллег к спокойному, открытому, доверительному диалогу, к самокритичному, непредвзятому взгляду на общее прошлое", — пишет Путин.

"Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации", — пишет глава государства.

Он привел в качестве примера резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, где ответственность за Вторую мировую войну напрямую возлагалась на СССР и нацистскую Германию. По его словам, явным намерением такой резолюции было вызвать скандал.

"Она также чревата реальными опасностями", — констатирует Путин.

Президент назвал несправедливым подход, при котором пакт Молотова — Риббентропа представляют главной причиной Второй мировой.

"Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за её начало. Каждая совершала непоправимые ошибки, самонадеянно полагая, что можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недальновидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить пришлось миллионами жизней, колоссальными утратами", — написал Путин.

Он отметил, что к Иосифу Сталину есть ряд справедливых и обоснованных претензий, но пакт Молотова — Риббентропа к ним отнести нельзя.

"Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий. Повторю, советских руководителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз", — написал президент.

Он уверен, что советские власти "видели попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и ее союзниками".

"Они видели, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и ее союзниками, и действовали, осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть драгоценное время для укрепления обороны страны", — отметил Путин.

Рассекретить информацию

Президент не исключил существования в других странах секретных документов-сговоров о Второй мировой войне и призвал все государства предоставить доступ к архивам.

"Мы также не знаем, были ли какие‑либо "секретные протоколы" и приложения к соглашениям ряда стран с нацистами. Остается лишь "верить на слово"", — указал он.

"В частности, до сих пор не рассекречены материалы о тайных англо‑германских переговорах. Поэтому призываем все государства активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и военного периодов – так, как это делает Россия в последние годы. Готовы здесь к широкому сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам ученых‑историков", — написал Путин.

Без срока давности

Для преступлений нацистов нет срока давности, их действиям нет оправдания, уверен президент России.

"Поэтому вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны", — говорится в статье.

"Считаю недопустимым ставить знак равенства между освободителями и оккупантами. А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как предательство памяти наших отцов и дедов. Предательство тех идеалов, которые объединили народы в борьбе с нацизмом", — написал Путин.

Наследие Ялты под угрозой

Президент подчеркивает, что исторический ревизионизм на Западе применительно к итогам Второй мировой войны опасен.

"Он грубо, цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан‑Францисской конференциями", — заявил Путин.

"Главное историческое достижение Ялты и других решений того времени заключается в согласии создать механизм, который позволил бы ведущим державам оставаться в рамках дипломатии при разрешении возникающих между ними разногласий", — добавил Путин.

Он отметил, что ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но организация все же выполняет свои основные функции: недопущение войн и глобальных конфликтов.

"Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить право вето, отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях на деле безответственны. Ведь если такое произойдет, Организация Объединённых Наций по существу превратится в ту самую Лигу наций – собрание для пустых разговоров, лишенное каких‑либо рычагов воздействия на мировые процессы", — пишет Путин.

"Чем все закончилось, хорошо известно. Именно поэтому державы-победительницы подошли к формированию новой системы миропорядка с предельной серьёзностью, чтобы не повторить ошибки предшественников", — считает российский лидер.

Созданную после Второй мировой войны систему предотвращения крупных конфликтов надо сохранить и улучшить, заявил президент.

Он подчеркнул, что это долг всех государств, особенно тех, которые победили в войне.

"Ядерная пятерка"

Саммит лидеров "ядерной пятерки" ООН поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы, пишет президент. Он выразил надежду на то, что такая встреча состоится как можно скорее.

"Наши коллеги – господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон – поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств – постоянных членов Совета Безопасности (ООН)", — говорится в статье Путина.

По мнению главы государства, страны "ядерной пятерки" должны доверять друг другу для успешных переговоров и укрепления безопасности в мире.

"Отдельная тема повестки встречи – ситуация в глобальной экономике, прежде всего преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса", — написал он.

По словам Путина, страны принимают беспрецедентные меры для защиты здоровья и жизни людей.

"Но насколько тяжелыми будут последствия пандемии, как быстро глобальная экономика выберется из рецессии – зависит от нашей способности работать сообща и согласованно, как настоящие партнёры", — написал президент.