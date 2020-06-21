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Религия и мировоззрение
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В Богоявленском соборе зажгли "Свечу памяти" накануне Дня памяти и скорби
В столичном Богоявленском соборе в Елохове в воскресенье, накануне Дня памяти и скорби, совершили панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну и зажгли... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:18
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В Богоявленском соборе зажгли "Свечу памяти" накануне Дня памяти и скорби

15:03 21.06.2020 (обновлено: 21:18 21.06.2020)
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© Артем БуденныйЦеремония зажжения "Свечи памяти" в столичном Богоявленском кафедральном соборе в Елохово
Церемония зажжения Свечи памяти в столичном Богоявленском кафедральном соборе в Елохово
© Артем Буденный
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Артем Буденный. В столичном Богоявленском соборе в Елохове в воскресенье, накануне Дня памяти и скорби, совершили панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну и зажгли символическую "Свечу памяти", сообщил РИА Новости клирик Богоявленского собора иерей Виктор Ленок.
"Мы отдали дань памяти людям, погибшим на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Совершили панихиду (ее возглавил настоятель собора епископ Павлово-Посадский Фома), зажгли свечу - от нее потом зажгут и другие", - сказал Ленок.
Свеча
Вчера, 12:1475 лет Великой Победы
В День памяти и скорби россияне создадут "огненные картины"
По его словам, акция зажжения свечи появилась в Елоховском соборе более 10 лет назад и приняла всероссийский масштаб.
После Богоявленского собора свечу доставят в Московскую соборную мечеть и Мемориальную синагогу на Поклонной горе, где совершат молитвы о павших воинах.
Акция "Свеча памяти" в этом году проходит с ограничениями количества участников из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на это, у мемориалов и памятников в российских регионах традиционно зажгут свечи и лампады в память о погибших в Великой Отечественной войне.
День памяти и скорби в Москве
16 июня, 16:4075 лет Великой Победы
Акция "Свеча памяти" пройдет в этом году в новом формате
А 22 июня на территории всей страны будет одновременно объявлена общероссийская минута молчания - в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.
© Артем БуденныйЦеремония зажжения "Свечи памяти" в столичном Богоявленском кафедральном соборе в Елохово.
Церемония зажжения Свечи памяти в столичном Богоявленском кафедральном соборе в Елохово.
© Артем Буденный
Церемония зажжения "Свечи памяти" в столичном Богоявленском кафедральном соборе в Елохово.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВеликая Отечественная война (1941-1945)Русская православная церковьМосква
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