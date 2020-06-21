В Богоявленском соборе зажгли "Свечу памяти" накануне Дня памяти и скорби

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Артем Буденный. В столичном Богоявленском соборе в Елохове в воскресенье, накануне Дня памяти и скорби, совершили панихиду по погибшим в Великую Отечественную войну и зажгли символическую "Свечу памяти", сообщил РИА Новости клирик Богоявленского собора иерей Виктор Ленок.

"Мы отдали дань памяти людям, погибшим на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны. Совершили панихиду (ее возглавил настоятель собора епископ Павлово-Посадский Фома), зажгли свечу - от нее потом зажгут и другие", - сказал Ленок.

По его словам, акция зажжения свечи появилась в Елоховском соборе более 10 лет назад и приняла всероссийский масштаб.

После Богоявленского собора свечу доставят в Московскую соборную мечеть и Мемориальную синагогу на Поклонной горе, где совершат молитвы о павших воинах.

Акция "Свеча памяти" в этом году проходит с ограничениями количества участников из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на это, у мемориалов и памятников в российских регионах традиционно зажгут свечи и лампады в память о погибших в Великой Отечественной войне.

А 22 июня на территории всей страны будет одновременно объявлена общероссийская минута молчания - в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.