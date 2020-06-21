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В Петербурге в результате ДТП один человек погиб и шестеро пострадали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:55
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге в результате ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

13:55 21.06.2020
2957
© Фото : МЧС РосииНа проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ
На проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ
© Фото : МЧС Росии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 11.15 на проспекте Стачек.
По предварительным данным, водитель (мужчина 1959 года рождения), управляя автомобилем Audi, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой и автомобилем Citroen. От удара маршрутка наехала на автомобиль Chevrolet, который двигался в попутном направлении.
"В результате ДТП водитель и четверо пассажиров маршрутного такси получили травмы средней тяжести, пассажир Citroen (женщина 1952 года рождения) получил тяжелые травмы, водитель автомобиля Audi скончался на месте", - говорится в сообщении.
На проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ
Вчера, 13:29
В Петербурге автобус столкнулся с тремя легковушками
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
010560
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