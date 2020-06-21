https://ria.ru/20200621/1573258527.html
В Петербурге в результате ДТП один человек погиб и шестеро пострадали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:55
2020-06-21T13:55
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200621/1573257609.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия