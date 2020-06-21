В Петербурге в результате ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

По предварительным данным, водитель (мужчина 1959 года рождения), управляя автомобилем Audi, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой и автомобилем Citroen. От удара маршрутка наехала на автомобиль Chevrolet, который двигался в попутном направлении.