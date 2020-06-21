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В День памяти и скорби россияне создадут "огненные картины"
В День памяти и скорби в российских регионах пройдут патриотические акции и инсталляции, но их формат изменится из-за пандемии, одной из самых масштабных будет... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:15
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В День памяти и скорби россияне создадут "огненные картины"

12:14 21.06.2020 (обновлено: 12:15 21.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Свеча. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В День памяти и скорби в российских регионах пройдут патриотические акции и инсталляции, но их формат изменится из-за пандемии, одной из самых масштабных будет традиционная "Свеча памяти", в ходе которой жители всех субъектов РФ зажгут свечи и лампады и создадут "огненные картины" в память о погибших в Великой Отечественной войне.
День памяти и скорби отмечается 22 июня - в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Огненные картины войны

В этом году в ночь на 22 июня пройдет ставшая традиционной акция "Свеча памяти". У мемориалов и памятников во всех российских регионах участники акции зажгут свечи и лампады в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рассказала, что в этом году из-за пандемии коронавируса число участников будет ограничено. Но при этом любой желающий сможет принять участие в акции онлайн. Кроме того, в этом году к акции присоединятся не только регионы РФ, но и представительства "Волонтеров Победы" за рубежом.
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Акция "Свеча памяти" пройдет в этом году в новом формате
"Даже в это непростое время долг каждого из нас – вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны и в День памяти и скорби зажечь свечи памяти в честь своих героев... Проводить акцию в населенных пунктах мы будем с соблюдением всех мер безопасности и с учетом эпидемиологической ситуации: в акции будут принимать участие ограниченное количество людей. Однако каждый из нас может зажечь свою электронную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф", – приводит пресс-служба "Волонтеров Победы" слова Амельченковой.
В городах-героях участники акции создадут "огненные картины войны" - изображения из свечей, каждое из которых будет связано с вкладом региона в Победу.
На всей территории страны 22 июня будет одновременно объявлена общероссийская минута молчания - в 12 часов 15 минут по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.
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Памятные инсталляции

В Москве в ночь с воскресенья на понедельник пройдут патриотические акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". В связи с ситуацией с коронавирусом организаторам пришлось скорректировать формат акций.
"Линия памяти" будет проходить на Крымской набережной столицы с 21.00 воскресенья до 00.00 понедельника. В этом году акция пройдет без театрально-концертной программы и участия зрителей. На Крымской набережной в парке искусств "Музеон" будет создано 1418 инсталляций, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны и представляет собой подиум с надписью и установленной на нем свечой.
Поддерживать огонь "Линии памяти" будут 50 волонтеров. Они будут стоять с зажженными свечами около даты 22 июня 1941 года и предлагать всем желающим зажечь свечу, выбрать дату, памятную для их семей, и разместить свечу на подставке.
В 04.00 зазвучат сигналы позывных "Говорит Москва" и документальная запись объявления Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны, после чего наступит минута молчания.
Увидеть инсталляцию из 1418 свечей можно будет до 23.59 понедельника.
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День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
В 03.00 понедельника в Александровском саду стартует акция "Вахта памяти. Вечный огонь". Она пройдет в Москве уже в 29-й раз. Участники акции - юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов - почтут память павших за Родину и возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата.
Целый ряд памятных акций пройдет в День памяти и скорби в российских регионах. Так, в Бурятии и Тамбове в воскресенье запустят исторический общественный транспорт, который будет бесплатно возить жителей по историческим маршрутам города. Внутри транспорта будут расклеены фотографии героев Великой Отечественной войны с описанием их историй. На спинках разместят QR-коды, по которым каждый желающий сможет бесплатно скачать и просмотреть исторические материалы о войне - фото, фильмы, музыку, хронику военных лет. Акции организует молодежное движение "Единой России" - "Молодая Гвардия" (МГЕР).
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На следующий день, 22 июня, в регионах страны активисты МГЕР будут раздавать жителям тематические открытки, посвященные теме Великой Отечественной войны. Также молодогвардейцы предложат пешеходам и водителям автомобилей принять участие во всероссийской минуте молчания, для этого необходимо будет заглушить все звуки (наушники, музыка в машинах) и остановиться под транслируемый звук метронома.
Кроме того, 24 июня в регионах России пройдут дворовые концерты и праздничные шествия в честь ветеранов и тружеников тыла.
Родственники погибших героев войны в День памяти и скорби смогут в торжественной обстановке получить архивные документы о своих дедах и прадедах. В рамках проекта ОНФ и поискового движения России "Судьба солдата" проходил сбор заявок на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны. На данный момент в работе находятся порядка 15 тысяч заявок. 22 июня те, кто подал заявки в проект, получат информацию о своих родственниках-фронтовиках.
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"В 2019 году было организовано 120 общественных приемных, и мы буквально за один день получили около 4 тысяч заявок. В этом году мы собирали заявки онлайн и пришло 15 тысяч заявок за очень короткий срок. Сейчас задача всех поисковиков, добровольцев, активистов ОНФ, которые работают над этим проектом, постараться ответить на все заявки", - заявила РИА Новости сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.
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