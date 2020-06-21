В Калининградской области потушили пожар в детском доме

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на чердаке детского дома в Спасатели потушили пожар на чердаке детского дома в Калининградской области , пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Согласно данным, информация о пожаре на площади 150 квадратных метров в центре помощи детям "Наш дом" в Зеленоградске Калининградской области поступила в полночь воскресенья. Было установлено, что возгорание произошло на чердаке спортзала, огонь распространился на кровлю.

"21 июня 2020 года в 05:17 пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар в чердачном помещении в пристроенном кирпичном трехэтажном здании размером 20х20м. Спальный корпус, учебные помещения Центра от пожара не пострадали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации пожара было привлечено: от РСЧС 42 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС 27 человек и восемь единиц техники.