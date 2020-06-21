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В Калининградской области потушили пожар в детском доме
Спасатели потушили пожар на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:52
зеленоградск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
происшествия
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зеленоградск
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зеленоградск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия

В Калининградской области потушили пожар в детском доме

08:52 21.06.2020
611
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Согласно данным, информация о пожаре на площади 150 квадратных метров в центре помощи детям "Наш дом" в Зеленоградске Калининградской области поступила в полночь воскресенья. Было установлено, что возгорание произошло на чердаке спортзала, огонь распространился на кровлю.
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"21 июня 2020 года в 05:17 пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали пожар в чердачном помещении в пристроенном кирпичном трехэтажном здании размером 20х20м. Спальный корпус, учебные помещения Центра от пожара не пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для ликвидации пожара было привлечено: от РСЧС 42 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС 27 человек и восемь единиц техники.
"Пострадавших нет, эвакуированы 101 детей и девять взрослых", - добавили в ведомстве.
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ЗеленоградскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПроисшествия
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