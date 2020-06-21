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В Калининградской области загорелся детский дом
Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:46
зеленоградск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
происшествия
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зеленоградск
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353
60
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зеленоградск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия

В Калининградской области загорелся детский дом

03:46 21.06.2020
1067
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Согласно данным, информация о пожаре в центре помощи детям "Наш дом" в Зеленоградске Калининградской области поступила в полночь воскресенья. Было установлено, что возгорание произошло на чердаке спортзала, огонь распространился на кровлю. Уточняется, что распространения огня на здание нет.
"Площадь горения составляет 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пострадавших нет, дети и персонал эвакуированы.
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ЗеленоградскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПроисшествия
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