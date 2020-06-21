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Процедура выборов в парламент Сербии
В соответствии с Конституцией Национальное собрание (Народная скупщина) – высший представительный орган и держатель конституционной и законодательной власти в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T02:00
сербия
справки
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сербия, справки

Процедура выборов в парламент Сербии

02:00 21.06.2020
50
CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of ParliamentНациональный парламент Сербии
Национальный парламент Сербии
CC BY 2.0 / Kevin Wallis / Houses of Parliament
В соответствии с Конституцией Национальное собрание (Народная скупщина) – высший представительный орган и держатель конституционной и законодательной власти в Республике Сербия.
Национальное Собрание состоит из 250 депутатов, которые избираются на прямых выборах путем тайного голосования на четырехлетний срок.
Выборы назначаются президентом республики и проводятся не позднее, чем за 30 дней до истечения срока полномочий действующего парламента. В 2020 году выборы были назначены на 26 апреля, однако из-за пандемии коронавируса в стране было введено чрезвычайное положение и выборы перенесли, новая дата проведения голосования – 21 июня.
Организация и проведение выборов в Сербии возлагается на Республиканскую избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии.
Выборы в Народную скупщину проводятся по пропорциональной системе в одном общегосударственном избирательном округе.
Право избирать депутатов и быть избранным депутатом имеют дееспособные граждане Сербии старше 18 лет, постоянно проживающие на территории республики.
Выдвижение кандидатов в депутаты Народной скупщины является прерогативой зарегистрированных политических партий, партийных коалиций, а также групп граждан. Каждый список кандидатов в народные депутаты должен содержать подписи минимум 10 тысяч избирателей, поддерживающих данный список кандидатов в народные депутаты. При этом каждый избиратель своей подписью может поддержать один список.
В избирательный список может входить до 250 кандидатов в депутаты. В каждом избирательном списке должно быть не менее 40% женщин.
Списки избирателей представляются в Республиканскую избирательную комиссию не позднее, чем за 15 дней до дня выборов.
Каждый избиратель не позднее чем за пять дней до выборов должен получить уведомление о дате и времени проведения выборов.
Предвыборная агитация, а также публикация оценок результатов выборов запрещены за 48 часов до дня голосования и в день выборов до закрытия избирательных участков.
Голосование проводится на избирательных участках в Республике Сербия, а также на избирательных участках за рубежом (как правило, в дипломатических и консульских представительствах Республики Сербия).
В день выборов избирательные участки открываются в 7.00 и закрываются в 20.00.
Граждане Сербии голосуют по месту своей регистрации. Если гражданин намерен проголосовать по месту своего фактического проживания, ему необходимо подать соответствующее заявление в муниципалитет.
В муниципалитетах, где официально используются языки национальных меньшинств, бюллетени для голосования также должны быть продублированы на этих языках.
Каждый избиратель голосует лично и только за один избирательный список, обводя кружком номер данного списка в избирательном бюллетене.
Избиратели с ограниченными возможностями здоровья могут проголосовать на дому, предварительно уведомив об этом избирательную комиссию.
Граждане Сербии, проживающие за рубежом, могут проголосовать на избирательных участках, которые организуются в дипломатических и консульских представительствах республики.
Каждый избиратель после того, как получил избирательные материалы, получает метку специальным спреем на указательном пальце правой руки.
К распределению мандатов допускаются партии, преодолевшие трехпроцентный барьер.
Политические партии национальных меньшинств и коалиции политических партий национальных меньшинств участвуют в распределении депутатских мандатов, даже если они набрали менее трех процентов от общего числа проголосовавших избирателей. При этом процентная доля в избирательных списках партий меньшинств увеличивается на 35% при распределении мандатов.
Законодательство отводит Республиканской избирательной комиссии 96 часов для объявления окончательных результатов выборов. Результаты выборов публикуются в "Официальном вестнике Республики Сербия".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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