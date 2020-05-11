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2020-05-11T21:45
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Вучич призвал сторонников прекратить голодовку перед парламентом
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РИА Новости

Вучич призвал сторонников прекратить голодовку перед парламентом

21:45 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал соратников по Сербской прогрессивной партии (СПП) прекратить голодовку перед парламентом, а сторонников – воздержаться от митингов из-за коронавируса.
На площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии в центре Белграда в воскресенье собрались сторонники правящей партии и их оппоненты из оппозиционного движения "Двери". Жандармерия разделила политических противников кордоном, стороны выкрикивают слоганы, размахивают флагами, но собрание проходит без инцидентов.
Лидер партии "Двери" и член руководства оппозиционного "Союза за Сербию" Бошко Обрадович накануне объявил голодовку на ступенях парламента "из-за сохранения Косово и Метохии в составе Сербии … нарушения конституции, поругания демократии и перенесения выборов". Он обещал ежедневно сидеть на парламентских ступенях до полуночи.
В ответ глава парламентской фракции СПП Александр Мартинович и его соратница по партии Сандра Божич расположились на стульях неподалеку от Обрадовича и также объявили голодовку. Они требуют от правоохранительных органов расследовать связанные с оппозицией инциденты. Их поддерживают своим присутствием однопартийцы.
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"Только что от полиции я получил данные о числе присутствующих. Там 5 790 сторонников СПП и около 65 сторонников движения "Двери". Говорю это не для того, чтобы хвалиться, а чтобы попросить этих людей хотя бы до конца мая не собираться… Мы должны беречь здоровье наших граждан", - заявил Вучич, трансляцию вело национальное телевидение.
Он подчеркнул, что убедит своих однопартийцев прервать голодовку, для чего "позвонит Мартиновичу". Вучич призвал все политические силы страны избегать насилия и нарушения закона.
Полиция Сербии задержала в минувшую пятницу 15 человек за беспорядки около парламента, когда Обрадович с соратниками мешали депутатам правящего большинства попасть в здание заксобрания, произошла потасовка.
В ночь на пятницу "Двери" устроили стихийный митинг перед зданием резиденции президента в Белграде. В минувшую среду парламент Сербии длительное время не мог приступить к голосованию по отмене чрезвычайного положения в связи с COVID-19 из-за обструкции заседания Обрадовичем, которого служба безопасности выдворила из зала.
Президент Вучич сообщил в начале мая, что выборы в парламент Сербии, краевые и муниципальные представительные органы власти пройдут 21 июня. Оппозиционный "Союз за Сербию" ранее объявил бойкот волеизъявлению и потребовал перенесения его даты на осень.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВучичСербияКосовоБелград (город)В мире
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