В Сербии заморозили подготовку к парламентским выборам из-за пандемии

БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Государственная избирательная комиссия Сербии приостановила подготовку к парламентским, краевым и муниципальным выборам, назначенным на 26 апреля, на время чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Число зараженных новым коронавирусом в Сербии вечером в понедельник составило 57 человек, по данным министерства здравоохранения. В стране в воскресенье было введено чрезвычайное положение. Президент и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Александр Вучич ранее заявил, что готов обсуждать с другими политическими силами перенесение даты голосования.

"Приостанавливаются все процедуры подготовки к выборам депутатов скупщины (парламента) Сербии, автономного края Воеводина и муниципальных собраний, которые были назначены на 26 апреля", - сообщил избирком.

Отмечается, что подготовка к волеизъявлению будет продолжена сразу после отмены чрезвычайного положения, поэтому "вся документация должна быть сохранена комиссиями".

Сербия ранее закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации в стране и обязала возвращающихся граждан из-за рубежа проходить домашнюю самоизоляцию под угрозой штрафа. Армия подключилась к охране границ и медучреждений. С понедельника закрыты детсады, школы, учреждения культуры и спорта. Правительство ограничило цены продуктов, средств защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания до 50 человек и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.

Власти Сербии 11 марта из-за коронавируса запретили массовые собрания в закрытых помещениях, включая митинги в преддверии выборов в парламент. Правящая партия Сербии во вторник утвердила партийные списки кандидатов в депутаты парламента. Вместе с коалиционными партнерами прогрессистам в нынешнем созыве после выборов 2016 года принадлежат около двух третей из 250 парламентских мандатов.

Из партийных рядов сообщалось, что крупнейший коалиционный партнер - Социалистическая партия Сербии ( СПС ) первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича - пойдет на предстоящие выборы отдельной колонной от СПП. Рейтинг партии Вучича составляет около 50%