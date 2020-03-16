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2020-03-17T00:02+0300
https://ria.ru/20200316/1568700140.html
В Сербии заморозили подготовку к парламентским выборам из-за пандемии
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РИА Новости

В Сербии заморозили подготовку к парламентским выборам из-за пандемии

23:42 16.03.2020 (обновлено: 00:02 17.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Белград
Города мира. Белград
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 16 мар - РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Сербии приостановила подготовку к парламентским, краевым и муниципальным выборам, назначенным на 26 апреля, на время чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Число зараженных новым коронавирусом в Сербии вечером в понедельник составило 57 человек, по данным министерства здравоохранения. В стране в воскресенье было введено чрезвычайное положение. Президент и лидер правящей Сербской прогрессивной партии Александр Вучич ранее заявил, что готов обсуждать с другими политическими силами перенесение даты голосования.
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"Приостанавливаются все процедуры подготовки к выборам депутатов скупщины (парламента) Сербии, автономного края Воеводина и муниципальных собраний, которые были назначены на 26 апреля", - сообщил избирком.
Отмечается, что подготовка к волеизъявлению будет продолжена сразу после отмены чрезвычайного положения, поэтому "вся документация должна быть сохранена комиссиями".
Сербия ранее закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации в стране и обязала возвращающихся граждан из-за рубежа проходить домашнюю самоизоляцию под угрозой штрафа. Армия подключилась к охране границ и медучреждений. С понедельника закрыты детсады, школы, учреждения культуры и спорта. Правительство ограничило цены продуктов, средств защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания до 50 человек и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.
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Власти Сербии 11 марта из-за коронавируса запретили массовые собрания в закрытых помещениях, включая митинги в преддверии выборов в парламент. Правящая партия Сербии во вторник утвердила партийные списки кандидатов в депутаты парламента. Вместе с коалиционными партнерами прогрессистам в нынешнем созыве после выборов 2016 года принадлежат около двух третей из 250 парламентских мандатов.
Из партийных рядов сообщалось, что крупнейший коалиционный партнер - Социалистическая партия Сербии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича - пойдет на предстоящие выборы отдельной колонной от СПП. Рейтинг партии Вучича составляет около 50%
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