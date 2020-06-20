В Иране два маленьких ребенка умерли в закрытой машине в жару

"3-летняя девочка и 4-летний мальчик, которые приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, остались без присмотра родителей в автомобиле марки "Саманд", который принадлежал семье одного из них. Машина подвергалась воздействию солнца, когда дети захотели выйти из машины, они поняли, что дверь заперта", - заявил половник Мохаммад Реза Амуи.

По словам представителя правопорядка, родители детей обнаружили их отсутствие только спустя более чем два часа. Позднее они нашли обоих детей неподвижно лежащими в машине. Дети были немедленно доставлены в больницу, однако их не удалось спасти.