https://ria.ru/20200620/1573236598.html
В Иране два маленьких ребенка умерли в закрытой машине в жару
Двое маленьких детей скончались от жары и удушья в городе Керманшах на западе страны, после того как родители оставили их запертыми в автомобиле более чем на... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:39
2020-06-20T16:39
иран
дети
в мире
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https://ria.ru/20200615/1572931413.html
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, дети, в мире