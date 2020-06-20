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В Иране два маленьких ребенка умерли в закрытой машине в жару
Двое маленьких детей скончались от жары и удушья в городе Керманшах на западе страны, после того как родители оставили их запертыми в автомобиле более чем на... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:39
иран
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иран, дети, в мире

В Иране два маленьких ребенка умерли в закрытой машине в жару

16:39 20.06.2020
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© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране
© Фото : Iranian Red Crescent Society
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Двое маленьких детей скончались от жары и удушья в городе Керманшах на западе страны, после того как родители оставили их запертыми в автомобиле более чем на два часа, сообщает телерадиокомпания IRIB со ссылкой на представителя сил правопорядка провинции Керманшах.
"3-летняя девочка и 4-летний мальчик, которые приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, остались без присмотра родителей в автомобиле марки "Саманд", который принадлежал семье одного из них. Машина подвергалась воздействию солнца, когда дети захотели выйти из машины, они поняли, что дверь заперта", - заявил половник Мохаммад Реза Амуи.
По словам представителя правопорядка, родители детей обнаружили их отсутствие только спустя более чем два часа. Позднее они нашли обоих детей неподвижно лежащими в машине. Дети были немедленно доставлены в больницу, однако их не удалось спасти.
Местные метеорологи сообщают, что температура воздуха в городе превышает 35 градусов тепла.
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