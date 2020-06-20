Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200620/1573236485.html
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:40
культура
шоу-бизнес
николай басков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572867046_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_627a6832ec74d92362f09c2d575defe7.jpg
https://ria.ru/20200619/1573207521.html
Фотошоп творит чудеса в руках мастера.
13
Видимо завёл себе энергичного любовника.
10
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572867046_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_627a6832ec74d92362f09c2d575defe7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572867046_268:0:2999:2048_1400x0_80_0_0_8a096f88e26816ce4a37fa6af7126e94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572867046_609:0:2657:2048_1400x0_80_0_0_236e0372763ecff155f20943e09ae776.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, николай басков

Сильно похудевший Басков поразил россиян

16:34 20.06.2020 (обновлено: 17:40 20.06.2020)
18445
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
Артист опубликовал два снимка — до и после карантина.
В комментарии к посту певец отметил, что после преображения его перестанут узнавать.
Поклонники артиста поразились столь разительными изменениями в его внешности.
"Самоизоляция пошла вам на пользу", — отметили в комментариях.
"Такая сила воли", — говорится в записи morozolga_beauty.
Многие стали интересоваться, как певец так быстро избавился от лишних килограммов. При этом некоторые отнеслись к фотографиям с иронией.
"Левая растянута по ширине, а правая — по высоте", — пошутила elenapalagina0409.
Актриса Шэрон Стоун
19 июня, 19:02Культура
Шэрон Стоун показала фото в молодости и поразила поклонников
827872757
Обсудить 13
КультураШоу-бизнесНиколай Басков
Популярные комментарии
Фотошоп творит чудеса в руках мастера.
20 июня, 17:02
ДСДмитрий Соколов
1010002
Видимо завёл себе энергичного любовника.
20 июня, 19:03
Арсений Новиков
280000
Рекомендуем
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Варшавское шоссе ушло вод воду из-за ливня
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Раковая клетка в организме человека
Назван фактор, повышающий риск смерти от рака на 82%
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы
Президент России Владимир Путин
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Прохожий во время дождя на пешеходной площади бизнес-центра Белая Площадь в Москве
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Виктор Бабарико
Бабарико предъявлено обвинение
Дмитрий Песков
Песков назвал ситуацию с урегулированием в Донбассе потенциально опасной
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков заявил, что Россия готова ко второй волне коронавируса
Полицейский
В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния