Сильно похудевший Басков поразил россиян

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.

Артист опубликовал два снимка — до и после карантина.

В комментарии к посту певец отметил, что после преображения его перестанут узнавать.

Поклонники артиста поразились столь разительными изменениями в его внешности.

"Самоизоляция пошла вам на пользу", — отметили в комментариях.

"Такая сила воли", — говорится в записи morozolga_beauty.

Многие стали интересоваться, как певец так быстро избавился от лишних килограммов. При этом некоторые отнеслись к фотографиям с иронией.