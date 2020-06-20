https://ria.ru/20200620/1573236485.html
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:34
2020-06-20T17:40
культура
шоу-бизнес
николай басков
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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шоу-бизнес, николай басков
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
Артист опубликовал два снимка — до и после карантина.
В комментарии к посту певец отметил, что после преображения его перестанут узнавать.
Поклонники артиста поразились столь разительными изменениями в его внешности.
"Самоизоляция пошла вам на пользу", — отметили в комментариях.
"Такая сила воли", — говорится в записи morozolga_beauty.
Многие стали интересоваться, как певец так быстро избавился от лишних килограммов. При этом некоторые отнеслись к фотографиям с иронией.
"Левая растянута по ширине, а правая — по высоте", — пошутила elenapalagina0409.