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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до 994
Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 35, до 994, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до 994

10:42 20.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 35, до 994, сообщили в субботу в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 35 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск), зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 994: на лечении - 657 пациентов, выписаны – 278 человек, летальных случаев – 59", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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