Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до 994

"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 35 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10.00 (совпадает с мск), зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 994: на лечении - 657 пациентов, выписаны – 278 человек, летальных случаев – 59", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.