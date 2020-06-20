Южная Корея призвала КНДР прекратить подготовку к отправке листовок

"Мы выражаем крайнее сожаление в связи с тем, что Северная Корея обнародовала через средства массовой информации свой план отправки массовых анти-южнокорейских листовок, и мы требуем немедленно это прекратить. Такие действия Северной Кореи являются явным нарушением межкорейского соглашения, шагом, который не только не устраняет неправильные практики между двумя странами, а наоборот, усугубляет их и не приносит никакой пользы установлению мира на Корейском полуострове и развитию межкорейских отношений", - говорится в заявлении министерства.