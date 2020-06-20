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Южная Корея призвала КНДР прекратить подготовку к отправке листовок
Министерство объединения Южной Кореи в субботу призвало КНДР "немедленно" отказаться от своего плана по ответной отправке пропагандистских листовок на... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:21
южная корея
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кндр (северная корея)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), в мире

Южная Корея призвала КНДР прекратить подготовку к отправке листовок

10:21 20.06.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Сеула
Виды Сеула
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Виды Сеула. Архивное фото
СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи в субботу призвало КНДР "немедленно" отказаться от своего плана по ответной отправке пропагандистских листовок на южнокорейскую территорию, передает агентство Рёнхап.
Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) передало, что КНДР приступила к подготовке листовок для агитационной кампании против Южной Кореи. Обещая южнокорейскому правительству "трудные времена" и "возмездие", агентство сообщило, что масса листовок и агитационных материалов для распространения на Юге уже в печати, а студенты всевозможных институтов готовятся начать их отправку и "развернуть борьбу", как только Северная Корея разрешит вход в приграничные зоны.
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"Мы выражаем крайнее сожаление в связи с тем, что Северная Корея обнародовала через средства массовой информации свой план отправки массовых анти-южнокорейских листовок, и мы требуем немедленно это прекратить. Такие действия Северной Кореи являются явным нарушением межкорейского соглашения, шагом, который не только не устраняет неправильные практики между двумя странами, а наоборот, усугубляет их и не приносит никакой пользы установлению мира на Корейском полуострове и развитию межкорейских отношений", - говорится в заявлении министерства.
В министерстве вновь призвали КНДР вернуться к налаживанию отношений, ответив, что правительство вместе с местными властями и полицией сейчас делает все, чтобы активисты из Южной Кореи полностью прекратили отправку агитационных материалов в КНДР, а виновные были наказаны по закону.
Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что его терпение закончилось.
Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. 16 июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.
Сеул ответил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но планы бороться с отправителями листовок со своей стороны пока не отменил.
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Южная КореяПхеньянКНДР (Северная Корея)В мире
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