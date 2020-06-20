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Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
Президент США Дональд Трамп считает своими ближайшими друзьями премьер-министра Японии Синдзо Абэ и британского премьера Бориса Джонсона, а французского лидера... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T05:11
джон болтон
эммануэль макрон
борис джонсон
дональд трамп
синдзо абэ
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джон болтон, эммануэль макрон, борис джонсон, дональд трамп, синдзо абэ, сша, в мире

Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону

04:00 20.06.2020 (обновлено: 05:11 20.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает своими ближайшими друзьями премьер-министра Японии Синдзо Абэ и британского премьера Бориса Джонсона, а французского лидера Эммануэля Макрона не ценит, считая, что он портит все, к чему прикасается, пишет Guardian со ссылкой на книгу экс-советника Трампа Джона Болтона.
Книга "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" должна быть опубликована на следующей неделе. Однако Минюст США пытается остановить ее выход. Администрация утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал с Белым домом ее содержание. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали выдержки из книги, которые содержат резкую критику Трампа.
"Болтон раскрывает, что Трамп причисляет Бориса Джонсона и Синдзо Абэ к мировым лидерам, с которыми он наиболее близок, в то время как всё, к чему прикасается Эммануэль Макрон, "превращается в дерьмо", - пишет издание.
Отношения Трампа и Макрона нельзя назвать безоблачными. Они переживали разные периоды. Так на совместной конференции в августе прошлого года оба лидера обменялись крепкими рукопожатиями, а Макрон назвал Трампа своим другом. Но уже в декабре Макрон заявил, что "мозг НАТО мёртв", намекая на лидерство Трампа. Амена это заявил, что такие комментарии "оскорбительны" и "чудовищны". Однако после очередной встречи в Лондоне, Трамп сменил гнев на милость, заявив, что Макрон хочет лучшего для своей страны и "Франция нуждается в НАТО как никто".
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
Вчера, 18:40
Трамп заявил, что критиковал Болтона за взгляды на войну в Ираке
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Джон БолтонЭммануэль МакронБорис ДжонсонДональд ТрампСиндзо АбэСШАВ мире
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