Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону

Книга "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" должна быть опубликована на следующей неделе. Однако Минюст США пытается остановить ее выход. Администрация утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал с Белым домом ее содержание. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали выдержки из книги, которые содержат резкую критику Трампа.