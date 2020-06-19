Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573214934.html
Иран назвал Францию, Германию и Британию подельниками Трампа и Нетаньяху
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал Францию, Германию и Великобританию "подельниками" президента США Дональда Трампа и премьер-министра... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:30
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
мид ирана
мид германии
совет безопасности оон
евросоюз
биньямин нетаньяху
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2501:1406_1400x0_80_0_0_3084a4ad7735ebe7d7116bd7c306aaf2.jpg
https://ria.ru/20200619/1573200484.html
https://ria.ru/20200619/1573188553.html
1
франция
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2501:1406_1400x0_80_0_0_3084a4ad7735ebe7d7116bd7c306aaf2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_308:0:2183:1406_1400x0_80_0_0_d70e1512cb2516c4e599a6d2dc020463.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_543:0:1949:1406_1400x0_80_0_0_8f2c51567a5a4ce52c52b6b9200605a9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, мид германии, совет безопасности оон, евросоюз, биньямин нетаньяху, франция, тегеран (город), иран, сша, в мире

Иран назвал Францию, Германию и Британию подельниками Трампа и Нетаньяху

23:30 19.06.2020
834
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал Францию, Германию и Великобританию "подельниками" президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В пятницу главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании настоятельно призвали Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация. Стороны также подчеркнули, что "евротройка" продолжала соблюдать свои обязательства по сделке после выхода США из соглашения.
"E3 (ФРГ, Франция, Великобритания – ред.) должна прекратить сохранять лицо на публику и набраться смелости заявить публично то, что они признают про себя: их неспособность выполнить даже их собственные обязательства в рамках СВПД из-за полного бессилия в сопротивлении издевательствам США. За внешним фасадом, E3 – подельники Трампа и Нетаньяху, и не в том положении, чтобы давать совету Ирану", - написал Зариф в Twitter.
К публикации Зариф прикрепил заголовки двух статей 2018 и 2019 года в газетах Straits Times и Atlantic, соответственно. "Европа, похоже, прогибается под санкциями США против Ирана", - гласит один из них.
Международное агентство по атомной энергии
Вчера, 17:08
США призвали Россию и Китай не защищать Иран от МАГАТЭ
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого в перспективе полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Вчера, 14:36
Ульянов опроверг слухи о ядерной деятельности Ирана на спорных объектах
4321102
Обсудить 1
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаМИД ГерманииСовет Безопасности ООНЕвросоюзБиньямин НетаньяхуФранцияТегеран (город)ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
Европарламент осудил применение силы американскими полицейскими
Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли сирийские провинции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что "никому не позволит сломать Белоруссию"
Акватория порта в Севастополе
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
Полицейские во время акции у здания суда в Ереване
Судья, освободивший Кочаряна, пожаловался на угрозы
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
В Израиле умер один пациент с COVID-19
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО
В Кремле считают угрозой готовность Польши предоставить НАТО территорию
Противоминный корабль НАТО
Дрейф НАТО к границам России вынуждает принимать меры, заявили в Кремле
Сотрудник полиции
На Ставрополье начальника районного отдела ГИБДД задержали за взятку
Тесты на COVID-19 в лаборатории
На палестинских территориях за сутки 73 человека заболели COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Тегеран назвал резолюцию МАГАТЭ безответственной
Аргентина
Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
Лента новостейМолния