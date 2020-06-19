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РЖД предложили билеты на "Сапсан" по сниженной цене
Билеты на поезда "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Москвой отправлением 1 и 8 июля можно купить по сниженной фиксированной цене, сообщила пресс-служба РЖД. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:34
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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ржд, москва, санкт-петербург, экономика

РЖД предложили билеты на "Сапсан" по сниженной цене

19:34 19.06.2020
2488
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир у поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Пассажир у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Билеты на поезда "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Москвой отправлением 1 и 8 июля можно купить по сниженной фиксированной цене, сообщила пресс-служба РЖД.
"Холдинг "РЖД" предлагает пассажирам высокоскоростных поездов "Сапсан" отправлением 1 июля и 8 июля воспользоваться специальной тарифной акцией и совершить путешествие по сниженной фиксированной стоимости ... В базовом классе стоимость билета на "Сапсане" между Санкт-Петербургом и Москвой составит от 1898 рублей, в экономическом – от 1999 руб", - говорится в сообщении.
Как отметили в РЖД, цена на билеты не будет увеличиваться в зависимости от даты покупки или спроса на билеты, как это происходит в другие дни. Добавляется, что приобрести билеты и узнать цены в другие классы обслуживания можно во всех кассах дальнего следования, а также на сайте РЖД и в приложении "РЖД Пассажирам".
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
11 июня, 12:41Распространение нового коронавируса
РЖД вернут в расписание все отмененные из-за COVID-19 "Сапсаны"
1201022
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