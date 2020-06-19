РЖД предложили билеты на "Сапсан" по сниженной цене

"Холдинг "РЖД" предлагает пассажирам высокоскоростных поездов "Сапсан" отправлением 1 июля и 8 июля воспользоваться специальной тарифной акцией и совершить путешествие по сниженной фиксированной стоимости ... В базовом классе стоимость билета на "Сапсане" между Санкт-Петербургом и Москвой составит от 1898 рублей, в экономическом – от 1999 руб", - говорится в сообщении.

Как отметили в РЖД, цена на билеты не будет увеличиваться в зависимости от даты покупки или спроса на билеты, как это происходит в другие дни. Добавляется, что приобрести билеты и узнать цены в другие классы обслуживания можно во всех кассах дальнего следования, а также на сайте РЖД и в приложении "РЖД Пассажирам".