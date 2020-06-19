Учения по устойчивости рунета отложили из-за коронавируса

Согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз - 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В марте учения также были отложены.

"Учения отложены на более поздний срок, так как из-за режима самоизоляции проведение подготовительной работы Минкомкомсвязью и другими участниками не представлялось возможным. Проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID 19", - сказали в пресс-службе Минкомсвязи.