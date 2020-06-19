https://ria.ru/20200619/1573205033.html
Учения по устойчивости рунета отложили из-за коронавируса
Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, которые планировалось провести 20 июня, отложены, поскольку из-за ситуации с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:27
2020-06-19T18:48
интернет
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97151/19/971511940_0:122:2144:1328_1400x0_80_0_0_993c854a9ceb059f7d0efb409e48ae73.jpg
https://ria.ru/20200217/1564878719.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/97151/19/971511940_0:122:2144:1328_1400x0_80_0_0_993c854a9ceb059f7d0efb409e48ae73.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/97151/19/971511940_245:0:2144:1424_1400x0_80_0_0_62fbd63c1a8b73a4d0e679542f4d934d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/97151/19/971511940_720:0:2144:1424_1400x0_80_0_0_97ebdf20ee8365fe752d7b976948bfaa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), экономика