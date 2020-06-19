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Учения по устойчивости рунета отложили из-за коронавируса
Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, которые планировалось провести 20 июня, отложены, поскольку из-за ситуации с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:48
интернет
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
экономика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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интернет, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), экономика

Учения по устойчивости рунета отложили из-за коронавируса

18:27 19.06.2020 (обновлено: 18:48 19.06.2020)
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© Fotolia / StockdonkeyСервер
Сервер
© Fotolia / Stockdonkey
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в РФ, которые планировалось провести 20 июня, отложены, поскольку из-за ситуации с коронавирусом не представлялось возможным провести подготовку к ним, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
Согласно приказу Минкомсвязи, в 2020 году были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз - 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В марте учения также были отложены.
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"Учения отложены на более поздний срок, так как из-за режима самоизоляции проведение подготовительной работы Минкомкомсвязью и другими участниками не представлялось возможным. Проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID 19", - сказали в пресс-службе Минкомсвязи.
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ИнтернетМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Экономика
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