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Мариинский театр откроется для зрителей 20 июня и проведет два концерта
Мариинский театр 20 июня впервые за три месяца откроет двери для зрителей и проведет сразу два концерта, почетными гостями которого станут медицинские работники РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:11
культура
коронавирус в россии
музыка
новости культуры
мариинский театр
валерий гергиев
санкт-петербург
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, музыка, новости культуры, мариинский театр, валерий гергиев, санкт-петербург

Мариинский театр откроется для зрителей 20 июня и проведет два концерта

18:11 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкКонцертный зал Мариинского театра
Концертный зал Мариинского театра
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Мариинский театр 20 июня впервые за три месяца откроет двери для зрителей и проведет сразу два концерта, почетными гостями которого станут медицинские работники Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Дневной концерт начнется в Мариинском-2 в 16.00 и будет благотворительным. Выражая свою благодарность, в этот день театр пригласил в зрительный зал врачей и медицинских работников, которые помогают городу пройти через серьезное испытание и продолжают спасать жизни людей, сражаясь с пандемией коронавируса. Вечерний концерт в 20.00 адресован всем любителям классической музыки и поклонникам театра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба события пройдут в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который должен был открыться 17 мая. "(Они) станут значимыми для города, театра, зрителей и особенно для артистов. Начиная с 19 марта, они впервые соберутся для совместного выступления на сцене. Для этих концертов театр собрал свои лучшие силы", - рассказали в Мариинке.
Дирижировать обеими программами будет Валерий Гергиев.
Для проведения концертов будут обеспечены все необходимые меры безопасности. В частности, будет ограничено количество зрителей, которые смогут присутствовать на каждом концерте – не более 500 человек при общей вместимости Мариинского-2 в 1,9 тысячи человек. Между дневной и вечерней программой будет проведена дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха как в зрительской, так и в закулисной части. Все артисты и сотрудники театра, которые будут задействованы, заранее прошли тестирование.
Для зрителей, которые не смогут присутствовать на концертах, будут доступны прямые трансляции на mariinsky.tv и в социальных сетях театра.
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