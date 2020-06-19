Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 28 июня

ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Власти Власти Воронежской области продлили до 28 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает в пятницу облправительство.

В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. В результате режим самоизоляции продлили до 14 июня включительно, затем продлили до 21 июня.

"Губернатор Александр Гусев 19 июня подписал указ, уточняющий режим ограничений в Воронежской области. До 28 июня включительно продлены меры по обеспечению на территории региона санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают власти, теперь разрешается торговля мебелью, а самоизоляция для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих сопутствующие заболевания, носит "рекомендательный характер".

В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но на следующий день число новых случаев выросло до 203.

В Воронежской области коронавирус подтвержден у 5461 человека. Скончались 30 пациентов, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровел 2861.