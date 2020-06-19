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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200619/1573193997.html
В ЦБ оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки
Центральный банк РФ может на следующем заседании по ключевой ставке как снизить ее, так и взять паузу, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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динамика курсов валют, цены на нефть, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки

15:46 19.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Центральный банк РФ может на следующем заседании по ключевой ставке как снизить ее, так и взять паузу, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Действительно, мы будем рассматривать целесообразность снижения ставки в зависимости от той информации, которую мы будем получать, в зависимости от уточнения прогнозов. И вполне возможна и пауза, но возможно снижение ставки. Мы здесь точно, что называется, не предрекаем", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, возьмет ли ЦБ паузу на ближайшем заседании совета директоров.
Здание Центрального банка РФ
Вчера, 14:27Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт прокомментировал снижение ставки ЦБ
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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