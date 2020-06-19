https://ria.ru/20200619/1573193997.html
В ЦБ оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки
Центральный банк РФ может на следующем заседании по ключевой ставке как снизить ее, так и взять паузу, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:46
2020-06-19T15:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_0:145:2784:1711_1400x0_80_0_0_3bfa40e3adbffafe6c10e8eda4192501.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, цены на нефть, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика