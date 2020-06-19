Стало известно, как в отелях Доминиканы изменится система "все включено"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Все отели на территории Доминиканы, которые ранее работали по системе "все включено", вернуться к ней после возвращения иностранных туристов, но — с некоторыми изменениями, заявила директор офиса по туризму в России, Украине и Белоруссии Галина Лысенко.

"Отели не будут загружены полностью, это около 50 процентов от полной загрузки. Система обслуживания all inclusive остается во всех отелях, в которых она была раньше, — сказала эксперт. — Но есть некоторые изменения. Если в отеле, например, было 10 точек питания, но на трехразовое обслуживание работало только два ресторана, то теперь все они, включая бары, будут открыты для посетителей в течение всего дня. То есть, это будут буфеты во всех ресторанах, которые есть на территории отеля".

Представитель турофиса уточнила, что будет соблюдена рассадка "через стол", чтобы гости могли дистанцироваться друг от друга.

Кроме того, на всех стойках с едой будут стоять люди, которые будут накладывать еду по выбору клиентов.