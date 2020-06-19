В МИД Германии оценили важность СВПД

Он добавил, что все стороны сделки заинтересованы в ее реализации и соблюдении условий соглашения. По словам Бургера, через финансовый механизм Instex, созданный европейскими государствами для торговых операций с Ираном, уже проведена первая трансакция, "работа над дальнейшими трансакциями продолжается".