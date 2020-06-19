В МИД Германии оценили важность СВПД

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. ФРГ продолжит придерживаться своих обязательств по иранской ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) и считает ее оптимальной для предотвращения эскалации на Ближнем Востоке, заявил на брифинге в Берлине представитель германского МИД Кристофер Бургер.
"Германия придерживает в полной мере своих обязательств по СВПД, изменений в этом вопросе нет. Выход США из СВПД вызвал у нас сожаление, мы продолжаем сожалеть об этом. Считаем, что СВПД является наилучшим и наиболее перспективным путем для предотвращения доступа Ирана к ядерному вооружению... и дальнейшей эскалации в регионе Ближнего востока", - сказал он.
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Он добавил, что все стороны сделки заинтересованы в ее реализации и соблюдении условий соглашения. По словам Бургера, через финансовый механизм Instex, созданный европейскими государствами для торговых операций с Ираном, уже проведена первая трансакция, "работа над дальнейшими трансакциями продолжается".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов принял проект резолюции о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране, хотя Россия и Китай высказались против. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. В то же время он подчеркнул, что ситуация никак не связана с выполнением Тегераном ядерных обязательств в рамках СВПД. По его словам, Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки.