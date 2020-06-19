https://ria.ru/20200619/1573184384.html
Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
Подписчики Иосифа Пригожина в инстаграме раскритиковали продюсера за видео в самолете. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:35
2020-06-19T13:59
шоу-бизнес
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), общество
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Подписчики Иосифа Пригожина
в инстаграме
раскритиковали продюсера за видео в самолете.
На записи Пригожин вместе со своей женой певицей Валерией
сидят в защитных масках в салоне самолета.
"Забытые ощущения. Первый полет за четыре месяца", — написал он.
Пользователи соцсети неоднозначно отнеслись к этой публикации.
"Деньги на билеты на МРОТ купили?" — спросил @zemnat0704.
"А тест на коронавирус перед вылетом сдали?" — поинтересовалась @lybov18777.
"Летишь помогать артистам, наверное", — предположил @dmitriy_001001.
"Дома посидите! Деньги целее будут", — написал igor1972igor.
Ранее Иосиф Пригожин спровоцировал скандал заявлением о том, что из-за отмены выступлений артисты находятся в "чудовищном" положении, не имея заработка. Его высказывания привлекли внимание других артистов.