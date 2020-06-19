Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете

"Забытые ощущения. Первый полет за четыре месяца", — написал он.

"А тест на коронавирус перед вылетом сдали?" — поинтересовалась @lybov18777.

Ранее Иосиф Пригожин спровоцировал скандал заявлением о том, что из-за отмены выступлений артисты находятся в "чудовищном" положении, не имея заработка. Его высказывания привлекли внимание других артистов.