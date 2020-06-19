Кроме томоса: Генпрокурор Украины заявила о закрытии дел против Порошенко

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что на прошлой неделе офис генпрокурора закрыл три уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

"На прошлой неделе три дела: в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева), назначения членов Высшего Совета правосудия - были закрыты за отсутствием состава преступления", - приводит слова Венедиктовой агентство "Укринформ".

Также Венедиктова подтвердила информацию о деле в отношении Порошенко касательно получения Украиной томоса.

"Почему оно всплыло сегодня, мне неизвестно", - добавила Венедиктова.