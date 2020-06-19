https://ria.ru/20200619/1573183385.html
Кроме томоса: Генпрокурор Украины заявила о закрытии дел против Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что на прошлой неделе офис генпрокурора закрыл три уголовных дела в отношении бывшего президента страны... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:23
2020-06-19T13:23
религия и мировоззрение
религия
ирина венедиктова
ситуация на украине
петр порошенко
алексей венедиктов (журналист)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, ирина венедиктова, ситуация на украине, петр порошенко, алексей венедиктов (журналист), киев, украина, в мире
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что на прошлой неделе офис генпрокурора закрыл три уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
"На прошлой неделе три дела: в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева), назначения членов Высшего Совета правосудия - были закрыты за отсутствием состава преступления", - приводит слова Венедиктовой агентство "Укринформ".
Также Венедиктова подтвердила информацию о деле в отношении Порошенко касательно получения Украиной томоса.
"Почему оно всплыло сегодня, мне неизвестно", - добавила Венедиктова.
Ранее Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины". Позже Госбюро расследований подтвердила информацию о наличии данного дела.