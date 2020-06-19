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В Петербурге рассказали о выплатах заразившимся коронавирусом медикам
Медицинские работники федеральных стационаров и водители скорой помощи в Санкт-Петербурге, заразившиеся коронавирусом при оказании помощи больным, получат... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:07
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Петербурге рассказали о выплатах заразившимся коронавирусом медикам

12:13 19.06.2020 (обновлено: 13:07 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Медицинские работники федеральных стационаров и водители скорой помощи в Санкт-Петербурге, заразившиеся коронавирусом при оказании помощи больным, получат единовременные выплаты, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление.
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Так, если медик заразился COVID-19, то ему выплатят 300 тысяч рублей. Если заболевание привело к инвалидности, то сумма составит 500 тысяч. В случае смерти медицинского работника его семья получит миллион рублей. На эти цели из городского резервного фонда выделили 600 миллионов рублей.
Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение о единовременных выплатах работникам городских медицинских учреждений, заболевшим COVID-19 на работе. Выплаты одобрили уже 963 медикам, в их числе девять погибших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 июня, 13:56Распространение нового коронавируса
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