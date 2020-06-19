В Петербурге рассказали о выплатах заразившимся коронавирусом медикам

Так, если медик заразился COVID-19, то ему выплатят 300 тысяч рублей. Если заболевание привело к инвалидности, то сумма составит 500 тысяч. В случае смерти медицинского работника его семья получит миллион рублей. На эти цели из городского резервного фонда выделили 600 миллионов рублей.