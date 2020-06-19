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В Смоленске Парад Победы пройдет без зрителей
Парад Победы, который состоится в Смоленске 24 июня, в связи с эпидемиологической обстановкой пройдет без зрителей, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:37
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Смоленске Парад Победы пройдет без зрителей

11:37 19.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 19 июн - РИА Новости. Парад Победы, который состоится в Смоленске 24 июня, в связи с эпидемиологической обстановкой пройдет без зрителей, говорится в сообщении регионального правительства.
"Парад Победы, посвящённый 75-летнему юбилею Великой Победы, пройдет в Смоленске 24 июня. Но, учитывая все еще весьма далекую от благополучной обстановку по коронавирусу в регионе, его участниками станут лишь военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Смоленской области остается сложной. Несмотря на это, по словам губернатора Алексея Островского, мероприятие состоится.
"Мы не имеем морального права не проводить столь значимое общественно-политическое мероприятие в дань уважения, в первую очередь, к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда - всем, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу", - приводятся слова Островского.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛенинградАлексей ОстровскийСмоленская областьСмоленскОбщество
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