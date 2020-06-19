В Смоленске Парад Победы пройдет без зрителей

БРЯНСК, 19 июн - РИА Новости. Парад Победы, который состоится в Смоленске 24 июня, в связи с эпидемиологической обстановкой пройдет без зрителей, говорится в сообщении регионального правительства.
"Парад Победы, посвящённый 75-летнему юбилею Великой Победы, пройдет в Смоленске 24 июня. Но, учитывая все еще весьма далекую от благополучной обстановку по коронавирусу в регионе, его участниками станут лишь военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в Смоленской области остается сложной. Несмотря на это, по словам губернатора Алексея Островского, мероприятие состоится.
"Мы не имеем морального права не проводить столь значимое общественно-политическое мероприятие в дань уважения, в первую очередь, к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда - всем, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу", - приводятся слова Островского.
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